Veterinario faceva sesso con i cani che aveva in cura: incastrato dai video che scambiava online Amava curare anche cani randagi raccolti dalla strada e che periodicamente gli portavano ma in realtà quella stessa clinica era teatro di tremendi abusi sessuali sugli animali messi in atto dall’uomo, per questo il dottor Prentiss Madden, un veterinario statunitense, è stato condannato a quasi 22 anni di carcere.

A cura di Antonio Palma

All'apparenza era un veterinario dal cuore d'oro che, oltre agli animali dei suoi clienti, amava curare anche decine di cani randagi raccolti dalla strada e che periodicamente gli portavano ma in realtà quella stessa clinica era teatro di tremendi abusi sessuali sugli animali messi in atto dall'uomo. Per questo il dottor Prentiss Madden, un veterinario statunitense, è stato condannato a quasi 22 anni di carcere da un giudice distrettuale dello stato della Florida dove l'uomo per anni ha esercitato la sua professione nella città di Aventura. Ad incastrare il 40enne alcuni video da lui registrati mentre faceva sesso con cani che aveva in cura.

Come racconta il Miami Herald, l'uomo è stato arrestato nei mesi scorsi quando una società di cloud aveva informato al polizia che qualcuno con un indirizzo IP corrispondente a quello di Madden aveva ricevuto più di 1.500 file di sospetta pedopornografia. Le successive indagini e una perquisizione in casa dell'uomo hanno scoperto che in diversi dispositivi aveva in effetti immagini e conversazioni di testo contenenti prove di pedopornografia e, con orrore dei proprietari dei pazienti a quattro zampe di Madden, anche foto e video di sé stesso mentre faceva sesso con gli animali. Giovedì Madden si è dichiarato colpevole dell'accusa di possesso di materiale pedopornografico e creazione di video di tortura di animali e abusi sessuali su animali ed è stato condannato alla massima pena prevista.

Come emerso dalle indagini, alcuni dei video incriminati erano stati girati proprio presso la clinica veterinaria in cui operava. L'uomo poi avrebbe condiviso i filmati con altre persone su Internet. Durante i processo i suoi avvocati hanno cercato di chiedere una condanna più leggera affermando che il veterinario soffre di problemi mentali a causa di abusi da parte dei suoi genitori da bambino. Il giudice però non ha accettato questa tesi e, quando verrà rilasciato, Madden rimarrà in libertà vigilata per 25 anni e dovrà registrarsi in Florida come molestatore sessuale.