Vende vecchia bigiotteria trovata in casa, scopre di aver avuto per anni un diamante da 2 milioni

A cura di Antonio Palma

Quando ha scoperto quella pietra luccicante tra i cassetti della vecchia casa da sgomberare l'ha messa insieme ad altra vecchia bigiotteria per disfarsene e stava quasi gettando via tutto quando un'amica l'ha convinta a far valutare quei monili per ricavarne qualcosa. Nessuno però sospettava che quella pietra in realtà fosse un preziosissimo diamante dal valore di oltre due milioni di euro. Protagonista della storia una anziana signora britannica di 70 anni che così ha scoperto di essere stata per anni milionaria senza saperlo. L'incredibile scoperta quando che la donna ha dovuto sgomberare la vecchia casa nel Northumberland. Lì negli anni aveva accumulato diversi oggetti di bigiotteria raccattati spesso alle fiere dell'usato tra cui proprio quella pietra.

"Ci ha detto che stava sgomberando casa quando lo ha trovato e che è quasi finito nel cestino prima che la sua vicina le suggerisse di portarci i suoi articoli per farli valutare ha raccontato ala Bbc Mark Lane, proprietario di un negozio di gioielli a ci la dona si è rivolta. Lo stesso negoziante in realtà non aveva capito cosa avesse davanti in un primo momento. "La signora è entrata con una borsa di gioielli e l'ha lasciata sul banco chiedendoci di controllare tutto perché aveva un altro appuntamento in città. Il diamante era in una scatola insieme a una serie di articoli di bigiotteria di basso valore. Abbiamo visto la pietra piuttosto grande ma ho pensato che fosse un diamante sintetico. È rimasta sulla mia scrivania per due o tre giorni finché non ho usato una macchina per il test dei diamanti" ha spiegato infatti l'uomo. I successivi test hanno confermato la prima valutazione di diamante valutandolo due milioni di sterline, oltre 2,3 milioni di euro. Il diamante ora è tenuto sotto chiave e Londra fino a quando non verrà messo all'asta il 30 novembre prossimo.