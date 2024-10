video suggerito

Va in ospedale per un morso di criceto, giovane mamma muore prima di entrare: disposta l’autopsia La tragedia si è consumata all’ingresso di un centro sanitario di Villarreal, in Spagna, davanti ai figlioletti che la donna aveva portato con sé. Sarà ora l’autopsia a chiarire l’esatta causa di morte della 38enne e se il morso del criceto possa aver avuto un ruolo nell’improvviso decesso. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giunta al pronto soccorso per farsi medicare una ferita dopo aver ricevuto un morto di criceto in casa, una giovane mamma spagnola si è accasciata all'ingresso dell'ospedale ed è morta prima ancora di entrare. La tragedia si è consumata all'ingresso di un centro sanitario di Villarreal, davanti ai figlioletti che la donna aveva portato con sé. Sarà ora l'autopsia a chiarire l'esatta causa di morte della 38enne e se il morso del criceto possa aver avuto un ruolo nell'improvviso decesso.

Secondo quanto ricostruito dai giornali locali, la donna si era recata al centro sanitario intorno alle 22:30 di venerdì scorso, dopo essere stata morsa da un criceto domestico in casa sua poche ore prima di recarsi al pronto soccorso. Con lei aveva portato i due figli di 11 e 17 anni. Una ferita che non sembrava affatto grave ma appena arrivata all'ingresso della struttura medica, la donna si è accasciata esanime al suolo davanti ai ragazzi che sono rimasti sotto shock e hanno avuto bisogno di assistenza psicologica.

Inutili per la giovane mamma gli immediati soccorsi da parte del personale sanitario dell'ospedale. I medici hanno provato a rianimarla a lungo ma alla fine si sono dovuti arrendere e dichiararne il decesso sul posto a pochi metri dalla porta di ingresso. Il referto medico ovviamente fa riferimento al solo malore per cui sono intervenuti i sanitari e non cita il morso dell'animale. Per l'ospedale, infatti, il personale è intervenuto per una donna esanime a terra in arresto cardiorespiratorio, sulla quale sono state eseguite diverse tecniche di rianimazione cardiopolmonare senza successo.

Vista la dinamica, sul luogo però si sono recate anche diverse squadre della Polizia spagnola e la salma è stata sequestrata. Sul caso infatti è stata aperta una indagine da parte della magistratura locale che ha disposto l'autopsia.