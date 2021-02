"Solo i forti sopravviveranno e i deboli cadranno". Non ha usato mezzi termini l'ormai ex sindaco di Colorado City (Texas) nel parlare della tempesta che sta sconvolgendo gli USA: Tim Boyd ha rassegnato le dimissioni dopo essere finito nel fuoco delle critiche per un post sui social network in cui dice ai residenti che sono essenzialmente da soli, mentre lo Stato è travolto da una tempesta polare senza precedenti: voli cancellati, circa tre milioni di famiglie senza elettricità, le raffinerie che lavorano a singhiozzo, l'incidente sulla Interstate 35 che la scorsa settimana ha coinvolto 100 veicoli. Tanto che il governatore del Texas Greg Abbott ha dichiarato lo stato di calamità. "Non è responsabilità del governo locale sostenerti durante tempi difficili come questo. Affonda o nuota, è una tua scelta!", ha scritto Boyd nel suo sproloquio (poi rimosso) su Facebook, come segnalato dalle emittenti locali KTXS e KTAB / KRBC.

"Solo i forti sopravviveranno"

Nel post, Boyd ha continuato dicendo che i fornitori di energia elettrica e altri servizi non devono nulla ai cittadini e che è stanco di persone che cercano "un sussidio". Spiega ai residenti che se non hanno elettricità, acqua o altre necessità, dovrebbero escogitare un "piano alternativo".

“Se sei seduto a casa al freddo perché non hai energia elettrica, se sei lì ad aspettare che qualcuno venga a salvarti perché sei pigro: questo è il risultato di come sei stato tirato su! Solo i forti sopravviveranno e i deboli cadranno ”, ha scritto Boyd.

Boyd se la prende col "socialismo" per il fatto che le persone sono convinte che il governo debba prendersi cura di loro nei momenti di bisogno.

Boyd si è dimesso

Più tardi, sempre nella giornata di martedì 16 febbraio, Boyd avrebbe postato di nuovo su Facebook, scusandosi per alcune delle cose pubblicate poco prima in riferimento a coloro che sono "veramente bisognosi di aiuto", pur sottolineando che "non negherà neanche per un minuto" ciò che ha scritto. Nel secondo post, Boyd ha anche sottolineato che aveva "già presentato" le proprie dimissioni, ma non è chiaro se lo abbia fatto prima o dopo aver scritto il suo primo sfogo su Facebook.

Molti sono ancora senza corrente

Nel frattempo, la situazione in Texas è ancora piuttosto seria. In molti sono ancora senza elettricità. Secondo PowerOutage.us, oggi 17 febbraio alle 12:00 (ora locale) sono state segnalate più di 3,4 milioni di interruzioni di corrente, incluse oltre 6mila personenella contea di Mitchell, dove si trova Colorado City. L'Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), l'ente statale per la regolamentazione dell'elettricità, è ancora in stato di allerta a livello 3, il più alto livello di emergenza.