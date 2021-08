USA, tornano da una festa di compleanno, tutti morti in un incidente: padre, due figlie e nipotina La tragedia è avvenuta sabato sera a Westville, nello Stato USA del New Jersey, quando George Ritter, 33 anni, ha perso il controllo della sua vettura e si schiantato contro un palo della luce mentre si trovava insieme alle sue figliolette Alivia, 5, ed Elsie, 9, e la nipotina Kenzie, 8. La famiglia stava tornando da una festa di compleanno.

A cura di Biagio Chiariello

Kenzie (a sinistra), e George Ritter con le figlie

Un padre, le sue due figliolette e la nipote dell'uomo sono rimasti uccisi in un terribile incidente automobilistico mentre tornavano a casa da una festa di compleanno durante il fine settimana. George Ritter, 33 anni, era in macchina con le sue piccole Alivia, 5, ed Elsie, 9, e la nipotina Kenzie, 8, quando ha improvvisamente perso il controllo della sua Mustang e ha finito per scontrarsi contro un palo della luce davanti a un concessionario di auto a Westville, nel New Jersey, sabato sera, secondo quanto riportato da People. La famiglia stava tornando dalla festa a cui hanno partecipato alla Westville Power Boat Association.

"Vorrei poterla avere qui con me, darle un ultimo abbraccio… non sono neanche riuscito a salutarla", ha detto il padre di Kenzie, Brian Mammoccio, ad ABC Action News 6 aggiungendo che sua figlia era "premurosa, onesta e piena di vita". L'uomo ha voluto fare un appello ai genitori: “Assaporate ogni momento che potete con i vostri figli, non sapete quando quel momento potrà essere portato via”, ha aggiunto Mammoccio.

Non è chiaro come sia avvenuto l'incidente, le autorità hanno aperto un'inchiesta. Nel frattempo, la famiglia Ritter sta affrontando il lutto. Domenica è stato allestito un tributo con fiori e giocattoli per le vittime sul luogo dell'incidente. Ieri una pagina GoFundMe è stata creata da Westville Power Boat per aiutare le famiglie con le spese funerarie riuscendo a raccogliere oltre 40mila dollari. “La Westville Power Boat Association ha perso un membro molto amato e anche 3 bellissimi angioletti. Vogliamo dare a George e alle bambine, Elsie, Alivia e Kenzie, il memoriale che meritano e onorarle e dir loro addio", si legge nella pagina. "Hanno toccato le vita di così tante persone ed ora vogliamo far capire quanto apprezzavamo George e le ragazze un'ultima volta. Qualsiasi donazione è estremamente apprezzata" conclude il comunicato.