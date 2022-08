Usa, strade allagate dopo maltempo: pompieri eroi salvano 29 persone, tra loro decine di bambini Pompieri eroi a Denver: salvano 29 persone, tra cui numerosi bambini e un neonato, rimasti intrappolati all’interno delle loro auto a Denver (USA), dopo che le forti piogge del weekend hanno allagato aree della città.

A cura di Ida Artiaco

Hanno preso in braccio e portato sulle spalle decine di bambini che rischiavano di morire annegati. Hanno fatto il giro del mondo le immagini dei vigili del fuoco di Denver, in Colorado, Usa, intenti nelle operazioni di salvataggio di alcuni bambini dopo che varie aree della Mile High City sono state allegate dalle inondazioni dei giorni scorsi.

I bambini facevano parte di un gruppo di 29 persone che sono state salvate durante il forte temporale di domenica, che ha allagato numerose zone della città.

Diversi bimbi, tra cui anche un neonato, sono stati portati via dal loro minivan che è rimasto bloccato in un sottopassaggio tra la 38esima e Blake Street.

"Erano seduti in cima alla loro macchina in attesa di essere salvati", ha detto un testimone, Eli Espinoza, ad ABC News. "I vigili del fuoco non hanno esitato un secondo. Sono dei veri eroi".

"È un lavoro impegnativo far parte dei vigili del fuoco", il tenente JD Chism di Denver. "C'è anche un po' di adrenalina quando sei in quell'acqua fredda e ti viene chiesto di salvare quei ragazzi", ha aggiunto.

I soccorritori hanno anche aiutato a salvare un certo numero di persone dai veicoli bloccati sulla I-70 e York Street: qui in 11, insieme a tre bambini, sono state aiutate a mettersi in salvo. Ma "la cosa sorprendente è che non c'erano solo i vigili del fuoco – ha continuato Chism -. C'erano anche comuni cittadini che si aiutavano a vicenda per uscire dall'acqua. Quindi, posso dire che è stato un grande spettacolo di solidarietà da parte di tutti nella città di Denver".

Non solo Denver è stata colpita nel weekend da inondazioni dovute alle forti piogge. In California un violento temporale si è abbattuto sul parco Nazionale della Death Valley, lasciando oltre mille persone bloccate e auto schiacciate.

Secondo alcuni funzionari, sono caduti in una sola giornata l'equivalente dei millimetri di pioggia di un anno intero nell'area di Furnace Creek, vicino al confine con il Nevada. Un evento rarissimo, che si verifica una volta ogni mille anni, come ha spiegato Daniel Berc, meteorologo del National Weather Service di Las Vegas.