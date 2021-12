USA, raffica di incendi in Colorado: distrutte più di 500 case Oltre 500 abitazioni sono state distrutte da una serie di incendi divampati in Colorado, negli Stati Uniti: a renderlo noto è stato ieri sera lo sceriffo della contea di Boulder.

A cura di Davide Falcioni

Oltre 500 abitazioni sono state distrutte da una serie di incendi divampati in Colorado, negli Stati Uniti: a renderlo noto è stato ieri sera lo sceriffo della contea di Boulder, mentre lo stato dell'America occidentale è colpito da una storica siccità. "Sappiamo che circa 370 case nella sottodivisione di Sagamore sono state distrutte. È possibile che altre 210 lo siano state a Old Town Superior", ha spiegato Joe Pelle in conferenza stampa. Almeno 648 ettari di vegetazione sono andati in fumo nella contea di Boulder, con le fiamme che hanno raggiunto anche hotel e centri commerciali. "Vorrei sottolineare l'ampiezza e l'intensità di questo incendio e la sua presenza in un'area così densamente popolata: non saremmo sorpresi se ci fossero feriti o morti", ha avvertito lo sceriffo Pelle.

Ad allargare la superficie interessata dagli incendi sono state violente raffiche di vento che hanno raggiunto i 170 chilometri all'ora; l'Agenzia meteorologica nazionale ha avvertito che si tratta di una "situazione pericolosa per la vita" in alcune aree. Le autorità hanno ordinato l'evacuazione di Louisville, che conta circa 21mila residenti, e Superior, sobborgo di Boulder in cui vivono 13mila persone. L'evacuazione, come riferiscono i media statunitensi, è avvenuta in modo abbastanza calmo e ordinato e non si sono fortunatamente verificati pericolose calche.

L'evoluzione degli incendi dipenderà – divampati insolitamente verso la fine della stagione invernale – dipenderà dalla forza dei venti che spireranno la prossima notte. Secondo il quotidiano Denver Post, quelli di questi giorni sono stati i roghi più distruttivi nella storia del Colorado; non a caso il governatore Jared Polis ha dichiarato lo stato di emergenza che consentirà di spendere i fondi per le calamità naturali.