Usa, poliziotto afferra ragazzina 16enne con una mossa da wrestling e le lesiona la spina dorsale Il brutale episodio vede protagonista un vice sceriffo a margine di una partita di football alla scuola superiore di Victorville, California. La giovane coinvolta è stata gettata a terra con una mossa da wrestling, sollevando gli ennesimi dubbi sulla condotta delle forze dell’ordine negli USA.

A cura di Matteo Pelliccia

Negli Usa sta facendo il giro del web un video amatoriale che mostra quanto successo a margine di una partita di football nella scuola superiore di Victorville, in California.

L'episodio coinvolge un vice sceriffo la cui azione ha sollevato gli ennesimi dubbi sulla condotta delle forze dell'ordine negli Stati Uniti.

Secondo quanto riportato dalla madre della giovane, l'aggressione subita ha causato lesioni sia alla testa che alla spina dorsale della ragazza, gettando ulteriori ombre sulla questione.

Il filmato, ripreso per caso da un passante, mostra inizialmente la giovane ragazza coinvolta in una discussione animata con uno dei vice sceriffi. Qualche istante dopo la 16enne viene afferrata con violenza da un secondo agente e scaraventata a terra con una mossa da wrestling.

L'uso della forza appare chiaramente sproporzionato rispetto alla situazione e ha immediatamente sollevato domande sulla condotta dei vice sceriffi coinvolti.

Sull'incidente è stata aperta un'inchiesta tutt'ora in corso; il nome del vice sceriffo coinvolto non è stato ancora reso pubblico. La decisione è stata presa per garantire l'integrità dell'indagine e prevenire eventuali interferenze esterne.

Oltre alla questione del vice sceriffo coinvolto, un giovane di sedici anni è stato fermato in relazione all'incidente, presumibilmente per aver aggredito uno degli agenti durante la rissa. Le autorità affermano che il ragazzo è stato rinchiuso in un istituto per minorenni in attesa dell'evolversi delle indagini.

Il sovrintendente del distretto scolastico ha annunciato: "Collaboriamo pienamente con le autorità competenti e stiamo fornendo il massimo supporto possibile alla famiglia della giovane ferita". Questa iniziativa è stata accolta positivamente dalla comunità locale, che ha espresso solidarietà nei confronti della vittima e della sua famiglia.