Usa, non ha notizie delle figlie e rintraccia i telefoni con un'app: trovate morte dal padre dopo incidente Hailey e Shelby Trumble sono morte in un incidente stradale nello Stato di New York. Il padre delle due ragazze di 19 e 17 anni ha scoperto cosa era loro accaduto dopo aver rintracciato i loro cellulari con un'app che rivela la posizione di amici e familiari in caso di emergenza.

A cura di Gabriella Mazzeo

Da sinistra verso destra, Hailey Trumble (19 anni) e Shelby Trumble (17 anni)

Hailey e Shelby Trumble, due sorelle di 19 e 17 anni, sono morte il 1 agosto in un incidente d'auto nello stato di New York. Le due si trovavano nella contea di Cayuga e viaggiavano a bordo di una Chevy Cobalt verso Ira Hill Road. La loro auto avrebbe sfondato la corsia opposta, travolgendo un veicolo che arrivava dall'altra direzione.

A scoprire quanto accaduto alle due sorelle sarebbe stato il padre. L'uomo, preoccupato perché non aveva notizie delle figlie da diverse ore, aveva utilizzato un'app per localizzare i loro cellulari, trovandoli proprio sul luogo dello schianto.

Le due ragazze, stando a quanto riferito dalle autorità, sarebbero morte a causa delle ferite riportate dopo l'incidente. Hailey e Shelby Trumble, insieme alla terza donna alla guida del veicolo travolto, sono state trasportate al Syracuse University Hospital con gravissime lesioni. La terza vittima è al momento in condizioni stabili, mentre per le due ragazze non vi è stato nulla da fare.

Il padre delle due adolescenti, Brian Trumble, ha raccontato di aver mandato loro diversi messaggi il giorno dell'incidente, preoccupato perché non le aveva viste rientrare dalla gita al parco divertimenti di Rochester. Le mancate risposte hanno suscitato ulteriore preoccupazione nel genitore che con un'app per rintracciare la posizione dei loro cellulari, è riuscito a trovare il luogo esatto del sinistro stradale. Dopo averlo individuato, ha spiegato di essere salito in macchina e di aver raggiunto il posto indicato dall'app trovando qui l'auto delle figlie distrutta e la Polizia intenta ad effettuare rilievi. "È una perdita tremenda – ha spiegato a un'emittente locale -. Non sarà mai più la stessa cosa".

Le due ragazze si erano diplomate a Granby nel 2023 e nel 2024. La loro scuola, l'Hannibal Central School District, ha redatto un comunicato di cordoglio e vicinanza alla famiglia dopo l'incidente. "Questo è un giorno molto triste – ha fatto sapere il plesso scolastico – e lo è per tutti i nostri studenti, docenti e colleghi. Quella di Hailey e Shelby è una perdita tremenda per l'intera comunità".