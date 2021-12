Usa, lasciano luci dell’albero di Natale accese e vanno a dormire: padre e figli morti in un incendio Hanno lasciato le luci dell’albero di Natale accese e sono andati a dormire: un padre di 41 anni e i suoi due figli sono morti nella notte del 25 dicembre nell’incendio provocato da un cortocircuito.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un uomo e i due figli adolescenti sono morti proprio nel giorno di Natale in un incendio che ha distrutto la loro abitazione in Pennsylvania. Secondo le forze dell'ordine, a causare il rogo sarebbe stato un albero di Natale e un cortocircuito che ha causato problemi con le luci decorative. I due bambini rimasti vittima del rogo frequentavano la scuola elementare di Quakertown, in Pennsylvania. La CNN è stata la prima emittente a raccontare la storia della famiglia King, morta proprio nella notte di Natale. I tre erano infatti addormentati quando l'incendio li ha colti di sorpresa intorno alle 1.22 di sabato. I soccorritori hanno cercato di introdursi in casa a più riprese, ma non sono riusciti a portare in salvo nessuno a causa delle fiamme.

I tentativi di domare le fiamme per poi introdursi nell'abitazione sono durati ore. I vigili del fuoco hanno potuto entrare nell'appartamento soltanto quando l'incendio era stato spento quasi del tutto. A quel punto, non hanno potuto fare altro che constatare la morte di Eric King, padre di 41 anni, e dei suoi due figli. Unici sopravvissuti la madre dei due bambini vittime del rogo e il figlio maggiore, fuggiti appena in tempo con lievi ustioni. Sono stati ricoverati al Lehigh Valley Hospital e dopo un giorno in ospedale hanno potuto lasciare la struttura. Nel frattempo le forze dell'ordine effettueranno l'autopsia sui tre corpi durante la prossima settimana. Per aiutare i sopravvissuti è stata creata una pagina GoFundMe. L'obiettivo è aiutare madre e figlio a trovare una nuova sistemazione e a pagare le spese del funerale. Sono stati raccolti più di 200.0000 dollari, superando così il traguardo prefissato inizialmente di 20.000 dollari.

Non è stato possibile salvare neppure i due cani di casa, solitamente tenuti in giardino. I due animali hanno cercato di salvare la famiglia King introducendosi all'interno dell'abitazione.