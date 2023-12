USA, il video dell’assistente del politico che fa sesso in un’aula storica del Senato Il filmato in questione mostra due uomini che hanno un rapporto sessuale: uno dei due è Aidan Maese-Czeropski, assistente legislativo di Ben Cardin. L’uomo è stato licenziato. La polizia di Capitol Hill ha aperto un’indagine.

A cura di Biagio Chiariello

Si sarebbe filmato mentre faceva sesso in un'aula storica del Senato. Per questo motivo l'assistente di un senatore americano è stato licenziato dal Congresso. Lo riporta il Guardian.

Il video, pubblicato ieri dal Daily Caller e rilanciato su tutti i social media, mostra due uomini che hanno un rapporto sessuale: uno dei due sarebbe Aidan Maese-Czeropski, assistente legislativo di Ben Cardin, senatore per lo stato del Maryland.

L'ufficio del senatore ha detto a Politico che l'uomo "non lavora più al Senato", ma in un post su LinkedIn Maese-Czeropski ha sottolineato che "anche se alcune delle mie azioni hanno mostrato una scarsa capacità di giudizio, amo il mio lavoro e non mancherei mai di rispetto al luogo in cui lo svolgo". "Qualsiasi tentativo di descrivere diversamente i fatti è inventato e esplorerò eventuali azioni legali a mia disposizione nel caso ce ne fosse bisogno" ha aggiunto l'assistente.

Nel post su LinkedIn, Maese-Czeropski ha ancheaffrontato un'accusa non correlata in relazione a quanto accaduto al deputato Max Miller mercoledì a Capitol Hill. Miller, che è ebreo, stava parlando con un giornalista in sua presenza quando un membro dello staff lo avrebbe affrontato gridando “Palestina libera”.

La polizia di Capitol Hill ha aperto un'indagine.

L'aula cosiddetta ‘judiciary' è famosa per aver ospitato le udienze della commissione sull'11 settembre e quella di James Comey su Donald Trump nel 2017. Qui, inoltre, l'allora leader della maggioranza al Senato Tom Daschle ricevette una lettera impregnata di antrace nell'ottobre 2001, subito dopo l'11 settembre. Dopo gli attacchi terroristici, la sala ha visto il giudice della Corte Suprema, Sonia Sotomayor, diventare la prima latina a partecipare alle udienze per la nomina della più alta corte degli Stati Uniti.