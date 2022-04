Usa, il Campidoglio evacuato per minaccia aerea, ma erano paracadutisti acrobatici diretti allo stadio Un piccolo aereo in volo sull’area di Capitol Hill, a Washington, ha gettato nel panico il Campidoglio americano. Gli edifici del Congresso sono stati evacuati, ma l’aereo altro non era che il mezzo di trasporto dei paracadutisti acrobatici che stavano raggiungendo lo stadio di baseball.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un piccolo aereo in volo a bassa quota sull'area di Capitol Hill ha scatenato attimi di panico al Campidoglio. Gli edifici del Congresso e quelli della Library sono stati evacuati per precauzione. Il piccolo DHC 6, però, altro non era che il mezzo di trasporto con il quale la squadra di paracadutisti acrobatici stava raggiungendo lo stadio di baseball dei Washington Nationals per un'esibizione prima della partita con gli Arizona Diamondbacks.

La polizia e gli agenti federali si sono detti insospettiti dalla presenza continua di un aereo di piccole dimensioni che sorvolava a bassa quota l'area della Navy Yard, a Washington. Il velivolo è rimasto per tutto il tempo a circa mille metri d'altezza e a una velocità di 160 chilometri orari. Ha compiuto almeno sei giri intorno all'area più blindata d'America prima di dirigersi verso lo stadio. Capitol Hill, quindi, è stata evacuata per un "eccesso di precauzione" secondo quanto spiegato in serata dalla polizia del Campidoglio. La speaker della Camera Nancy Pelosi ha denunciato "l'apparente negligenza" dell'autorità Usa preposta al controllo dei voli, la Federal Aviation Administration. Secondo Pelosi, la Faa avrebbe provocato il "panico inutile" al Campidoglio, tenendo in allerta le forze di polizia.

"Il fatto che l'autorità non abbia fornito le informazioni alla polizia di Capitol è scandaloso e ingiustificabile – ha affermato in un suo comunicato -. Il panico inutile causato da questa apparente negligenza è stato un grande disagio per personale e impiegati, già segnati dal trauma dall'attacco avvenuto il 6 gennaio". Il riferimento è all'assalto subito dal Congresso nel 2021, quando migliaia di manifestanti sostenitori di Trump fecero irruzione nell'area del Campidoglio per impedire a senatori e deputati di certificare la vittoria dell'attuale presidente degli Stati Uniti Joe Biden.