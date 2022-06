Usa, esce con un lanciafiamme e lo usa in mezzo alla folla: è caccia all’uomo Hanno usato un lanciafiamme in mezzo alla folla di San Bernardino, negli Usa. Uno dei due responsabili è stato arrestato nel mese di maggio, mentre il secondo sospettato è stato individuato di recente dalle forze dell’ordine.

A cura di Gabriella Mazzeo

Nella giornata di ieri, lunedì 6 giugno, la polizia di San Berardino ha rilasciato alcuni video nel tentativo di avere informazioni su un uomo che ha usato un lanciafiamme nel mezzo della cittadina statunitense. I fatti risalgono al mese di aprile: un uomo di 31 anni avrebbe imbracciato il lanciafiamme tra la quinta Strada e Vernon Avenue. Il responsabile è stato arrestato nel mese di maggio, ma ora le forze dell'ordine hanno individuato un secondo sospettato che però risulta irreperibile.

Gli agenti hanno diffuso le foto del 41enne Eric Hanshaw, originario dell'Arizona, chiedendo alla popolazione di fornire informazioni sul suo conto. Per il momento, però, l'uomo resta ricercato: è accusato di incendio doloso. Nel mese di maggio la polizia aveva arrestato il primo indagato, il 31enne Edgar Pena. L'uomo si è dichiarato subito colpevole, raccontando ai poliziotti di aver agito con un complice. Il secondo uomo non era mai stato rintracciato fino a qualche giorno fa.

Secondo quanto ricostruito, i due sono scesi in strada e hanno usato il lanciafiamme in mezzo alla folla. Fortunatamente non sono stati registrati feriti. I video realizzati dagli spettatori per i social network mostrano i due uomini mentre si esibiscono in una serie di numeri con il lanciafiamme a pochi passi dalle persone presenti, che si erano radunate lì attorno. È grazie ai filmati postati online che le forze dell'ordine sono riuscite a individuare Edgar Pena e Eric Hanshaw.

"Sono evidentemente in cerca di attenzioni – ha detto il portavoce della polizia – e lo fanno senza pensare alla vita degli altri. Dall'altra parte la folla ha continuato ad assistere, filmando l'esibizione con il lanciafiamme e avvicinandosi all'arma. Un'azione molto pericolosa che fortunatamente non ha causato morti o feriti. Se fossimo stati meno fortunati, oggi forse ci toccherebbe piangere troppe persone innocenti".