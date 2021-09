USA, deraglia treno ad alta velocità: tre morti e 50 feriti Un treno delle linea ad alta velocità che stava percorrendo la tratta Chicago-Seattle – di oltre duemila chilometri – è deragliato durante l’attraversamento dello stato del Montana, alle porte della città di Joplin: tre persone hanno perso la vita, altre cinquanta sono rimaste ferite. A bordo del convoglio viaggiavano 160 passeggeri.

A cura di Davide Falcioni

Un treno delle linea ad alta velocità che stava percorrendo la tratta Chicago-Seattle è deragliato durante l'attraversamento dello stato del Montana, alle porte della città di Joplin; a renderlo noto le autorità statunitensi, secondo cui le vittime accertate sarebbero almeno tre mentre i feriti cinquanta. A bordo dell’Empire Builder stavano viaggiando 160 persone tra 147 passeggeri e 13 membri dell’equipaggio.

Immediate sono scattate le operazioni di soccorso e di evacuazione. Nessun dettaglio è stato ancora reso noto rispetto alle cause dell’incidente. Stando a quanto ha riferito la compagnia Amtrak, cinque vagoni sono deragliati verso le 16 ora locale (le 22 in Italia) vicino a Joplin, quasi 200 miglia a nord di Helena. "C’erano circa 147 passeggeri e 13 membri dell’equipaggio sul treno", ha riferito Kimberly Woods, una portavoce della società di trasporti. "La Compagnia – ha aggiunto – sta lavorando con le autorità locali per trasportare i passeggeri feriti ed evacuare in sicurezza tutti gli altri". Il senatore Steve Daines ha dichiarato che il deragliamento è una "notizia tragica", aggiungendo che sta "monitorando attentamente questa situazione man mano che emergono i dettagli".

La linea Chicago – Seattle attraversa per buona parte gli Stati Uniti da est a ovest lungo più di 2mila chilometri ed è la più frequentata tratta di lunga percorrenza di Amtrak, trasportando oltre mezzo milione di passeggeri all’anno. Prima di Amtrak, l’Empire Builder era il treno di punta della storica Great Northern Railway che con i suoi circa 7mila chilometri parte da Chicago, in Illinois, e arriva fino al Pacifico, prima a Seattle nello stato di Washington e poi a sud in Oregon, a Portland, attraversando otto stati Usa e impiegando 46 ore. Il treno, che attraversa le Montagne Rocciose e il Glacier National Park non può procedere a più di 130 chilometri orari.