Usa, crolla ponte a Pittsburgh poco prima dell’arrivo di Biden in città per parlare di infrastrutture Il Fern Hollow Bridge è crollato a Pittsburgh, in Pennsylvania, poche ore prima della visita in città del presidente Usa proprio per parlare di infrastrutture. Dieci persone ferite.

A cura di Biagio Chiariello

Paura a Pittsburgh, nello Stato USA della Pennsylvania, a poche ore dalla visita del Presidente americano, Joe Biden: un ponte è collassato su se stesso. Il bilancio parla di almeno dieci persone ferite. A causare il cedimento sarebbe stato il peso della neve. Il Fern Hollow Bridge, che passa su Frick Park, è crollato intorno alle 6.50 (ora locale) di questa mattina, 28 gennaio. Una foto pubblicata dall'emittente KDKA mostrava almeno quattro veicoli nel baratro lasciato dal ponte dopo l'incidente, con un altro mezzo – un autobus – in precario equilibrio sull'orlo.

3 delle dieci persone ferite sono state ricoverate in ospedale, ma nessuna è in pericolo di vita, ha assicurato Darryl Jones, capo del Pittsburgh Bureau of Fire, in una conferenza stampa. "La cosa positiva a questo punto è che non ci sono state vittime e preghiamo affinché non ce ne siano anche nelle prossime ore ", ha detto ai giornalisti il ​​sindaco di Pittsburgh Ed Gainey (D). "Siamo stati fortunati".

Il primo cittadino ha detto ai giornalisti che il ponte, costruito nel 1970, è stato esaminato l'ultima volta nel settembre 2021. Non è chiaro se siano stati segnalati problemi durante l'ispezione più recente. Il governatore della Pennsylvania, Tom Wolf, ha twittato: "Stiamo monitorando la situazione e preparandoci a fornire gli aiuti necessari". "Agli abitanti di Pittsburgh dico: per favore state al sicuro ed evitate l'area" ha aggiunto. Le autorità hanno fatto sapere che c'era "un forte odore di gas naturale nell'area".

Come detto, oggi a Pittsburgh è atteso Biden. Il presidente parlerà in città del piano per le infrastrutture da 1 trilione di dollari che include la manutenzione dei ponti.