USA, bimbo di 5 anni trovato morto in un freezer, arrestato il fidanzato della madre Un bambino di 5 anni scomparso lo scorso dicembre è stato ritrovato senza vita nei giorni scorsi chiuso all’interno di un congelatore all’interno di una casa.

A cura di Davide Falcioni

Orrore a Las Vegas, dove un bambino di 5 anni scomparso lo scorso dicembre, è stato ritrovato senza vita nei giorni scorsi chiuso all'interno di un congelatore all'interno di una casa. La polizia nel corso delle indagini ha arrestato il fidanzato della mamma, accusato di aver prima rapito poi ucciso il piccolo. Il freezer si trovava nell'abitazione dove il bimbo viveva con sua madre e il compagno.

A far scattare le indagini era stato un biglietto, affidato dalla madre all’altro figlio, con la richiesta di consegnarlo all’insegnante a scuola. "La nota diceva che la madre era trattenuta contro la sua volontà e che non vedeva suo figlio dall’11 dicembre e presumeva che fosse morto", riporta Fox 5. L’insegnate una volta ricevuto il biglietto ha dato l'allarme alle autorità, che hanno voluto vederci chiaro. Gli agenti di polizia si sono quindi appostati fuori dall'abitazione della donna e l’hanno sorvegliata fino a quando non hanno visto la coppia uscire. A quel punto sono intervenuti, fermandoli per condurli in caserma e sottoporli a un interrogatorio lungo diverse ore.

La madre ha raccontato agli agenti di essere stata maltrattata dal suo fidanzato, che l’ha intimata di non fare domande sul figlio scomparso e di non entrare o avvicinarsi al garage. Lì infatti, in un congelatore, era conservato il corpicino del piccolo. Immediatamente sono quindi scattate le manette per l’uomo che dovrà rispondere di omicidio. Non sono state rese note le identità delle persone coinvolte. Il caso, evidentemente agghiacciante, ha profondamente turbato i cittadini di Las Vegas e dello stato del Nevada.