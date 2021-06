in foto: Ricky Lee Sneve (GoFundMe)

Una giornata di svago al fiume terminata nel peggiore dei modi, con la morte di un bambino di soli 10 anni che si è tuffato in acqua per salvare la sorellina più piccola che rischiava di annegare. A perdere la vita è stato Ricky Lee Sneve. Il piccolo nel weekend si è recato con la sua famiglia al fiume Big Sioux, in South Dakota, negli Stati Uniti: poche ore di relax e poi la tragedia iniziata quando due dei suoi fratellini sono caduti in acqua. Secondo quanto raccontato dalla mamma che ha assistito inerme all'accaduto tutto è avvenuto in pochi secondi. Il papà dei piccoli che era intento a pescare con il più grande dei tuoi figli, proprio Ricky, si è immediatamente tuffato in acqua per soccorrere i bambini, ma mentre il padre si è fiondato verso uno, Ricky si è tuffato per salvare sua sorella Chevelle che si trovava altrove e rischiava di essere portata via dalla corrente.

Lanciata una raccolta fondi per supportare la famiglia di Ricky

Nonostante la sua età, il piccolo è riuscito a spingere la piccola a riva, ma non ce l'ha fatta a raggiungerla a sua volta ed è stato allontanato dalla corrente. Il suo corpo, così come confermato dall'ufficio dello sceriffo della contea di Lincoln, intervenuto sul posto poco dopo la tragedia, è stato recuperato diverse ore dopo, nella notte di sabato, da una squadra di sommozzatori. "Il padre è saltato dentro e Ricky lo ha seguito per salvare sua sorella Chevelle", ha raccontato la madre, Nicole Eufers, ai media americani, dicendo che il figlio ha insegnato loro ad "amare e apprezzare la vita”. Chad Sneve, invece, il padre di Ricky, ha parlato di suo figlio come fonte di gioia per la famiglia: "Era generoso, gentile e speciale, più di quanto io possa riuscire a spiegare". Lo zio di Ricky, Ricky Eufers, ha aperto una raccolta fondi su GoFundMe per aiutare la famiglia.