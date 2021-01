Con più di 376mila morti e 22,7 milioni di contagiati gli Stati Uniti si confermano il paese più colpito al mondo dalla pandemia di coronavirus: per questo è sempre più urgente che la campagna di vaccinazione proceda speditamente e per questo, affinché ciò accada, le autorità californiane hanno deciso di convertire nel giro di una settimana un luogo culto del divertimento e della spensieratezza in uno dei più importanti presidi sanitari dello stato. "Il Disneyland Resort, che rappresenta il più grande datore di lavoro nel cuore di Orange County, si è offerto di ospitare il primo sito ‘SuperPOD' della contea – mettendosi così in prima linea nel monumentale obiettivo di vaccinazione", ha dichiarato il presidente ad interim Andrew Do, supervisore di Orange County. La contea annuncerà l'apertura di ulteriori siti SuperPOD, man mano che gli accordi con i soggetti interessati saranno finalizzati. "Disneyland Resort è orgogliosa di aiutare a sostenere Orange County e la città di Anaheim mettendo a disposizione la nostra proprietà, e siamo grati per tutti i loro sforzi per combattere COVID-19", ha detto Pamela Hymel, direttrice sanitaria di Disney Parks.

Orange County ha una popolazione di 3,1 milioni di abitanti e almeno 190mila di questi sarebbero risultati positivi al Covid-19 in questi 11 mesi, mentre circa 2.100 hanno perso la vita. I ricoverato negli ospedali della contea sono 2.221 e 500 si trovano nei reparti di terapia intensiva. I sanitari stanno in questo periodo procedendo con le vaccinazioni di medici, infermieri e Oss, poi passeranno agli anziani di età superiore a 75 anni. La decisione di utilizzare Disneyland Resort risponde all'esigenza di imprimere una decisa accelerazione alla campagna di vaccinazione.