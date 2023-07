USA, alligatore sbrana e uccide una donna che passeggia col suo cane vicino casa È accaduto martedì nei pressi di un campo da golf, a Hilton Head Island, nella Carolina del Sud. La vittima aveva 69 anni. Si tratta del secondo attacco fatale di alligatore nella contea in meno di un anno.

A cura di Biagio Chiariello

Una donna di 69 anni della Carolina del Sud è stata uccisa da un alligatore mentre portava a spasso il suo cane vicino a un campo da golf a Hilton Head Island.

Le autorità sono intervenute martedì mattina intorno alle 9.30 nel quartiere di Spanish Wells e hanno trovato il corpo della donna sul bordo di una laguna, ha dichiarato la polizia di Beaufort in un comunicato. Le operazioni di soccorso sono state interrotte dall'animale che "guardava" il suo corpo, ha aggiunto.

La vittima, che non è stata ancora identificata, era un residente del quartiere, ha detto l'ufficio dello sceriffo. L'autopsia sarà condotta dall'ufficio del coroner della contea di Beaufort, si legge nel comunicato. "Sono stati compiuti sforzi per il salvataggio ed è apparso un alligatore che stava sorvegliando la donna, interrompendo l'intervento emergenza", viene specificato nella nota.

Alla fine, l'alligatore è stato rimosso in sicurezza dall'area e i primi soccorritori sono stati in grado di recuperare il corpo della donna. Per la 69enne non c'era già più niente da fare.

Si tratta del "secondo attacco fatale di alligatore nella contea in meno di un anno". Nell'agosto 2022, una donna di 88 anni è stata attaccata e uccisa da un alligatore vicino a casa sua, dopo essere scivolata in uno stagno mentre faceva giardinaggio a Sun City Hilton Head, una comunità nella contea locale, secondo quanto riportato in precedenza dalla CNN.

Si tratta di rettili piuttosto comuni nel sud-est degli Stati Uniti, in particolare nello stato della Florida, dove possono essere visti attraversare la strada o prendere il sole sull'erba dei golf club.