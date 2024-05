Dal tetto del supermercato spunta un cavo, donna viveva nell’insegna del negozio: “Casa mia da un anno”

video suggerito

A cura di Antonio Palma

"Una storia assurda e mai vista in venti anni di carriera, una persona che viveva nell'insegna di un negozio", così il portavoce della polizia di Midland, nello stato del Michigan, in Usa, ha descritto l'incredibile scoperta avvenuta nei giorni scorsi in un grosso supermercato della zona. Una donna viveva letteralmente nello spazio angusto dell'insegna del negozio dove aveva portato anche diversi oggetti personali ma per un anno nessuno si era accorto di lei.

L'assurda scoperta nelle scorse settimane quando alcuni operai al lavoro, saliti sul tetto del negozio di alimentari, hanno notato una prolunga elettrica che spuntava dal tetto del supermercato. La prima ipotesi è stata quella di qualche cavo che si era sganciato dall'insegna. Poco dopo i tecnici però si sono ritrovati davanti a una 34enne che si era letteralmente stabilita nell'insegna dell'azienda. Con lei aveva persino una piccola scrivania con un computer, una stampante e una caffettiera.

"Era una senzatetto", ha spiegato all'Ap la polizia locale, assicurando che la donna si è poi allontanata senza problemi e contro di lei non sono stare presentate denunce. La 34enne ha spiegato che lavora saltuariamente ma non aveva soldi per un alloggio e quindi ha trovato un ripiego nella struttura dell'insegna. La donna si era stabilita nel capanno che ospita l'insegna a forma di triangolo in cima all'edificio. Uno sgabuzzino largo circa un metro e mezzo per quattro metri e con una porta che è accessibile dal tetto.

Non è chiaro come la 34enne ci sia arrivata visto che serve una grossa scala per salire sul tetto, ma la donna aveva persino elettricità ricavata proprio dall'insegna luminosa a cui si era attaccata con un cavo. "Ovviamente non vogliamo che le persone facciano gesti illegali per trovare un alloggio. Ci sono opzioni molto migliori, ma devo riconoscere che è una persona piena di risorse" ha dichiarato Il direttore di un’organizzazione no-profit locale.