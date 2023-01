Usa, addetto ai bagagli muore risucchiato dal motore di un aereo: l’incidente la vigilia di Capodanno Un addetto ai bagagli è morto dopo essere stato risucchiato dal motore di un aereo. L’incidente è avvenuto la vigilia di Capodanno all’aeroporto di Montgomery, negli Usa.

A cura di Chiara Ammendola

Momento di panico all'aeroporto regionale di Montgomery in Alabama, negli Stati Uniti, dopo che un dipendente dello scalo è rimasto ucciso in un drammatico incidente il giorno della vigilia di Capodanno. Stando a quanto riportato dalla stampa locale sembra infatti che l'uomo sia stato risucchiato dal motore di un aereo mentre si trovava sulla rampa posta proprio accanto al velivolo.

Per lui non c'è stato nulla da fare e i soccorritori intervenuti subito dopo l'accaduto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Un incidente sul quale ora si dovrà fare luce per capire cosa non abbia funzionato nell'applicazione delle norme di sicurezza che dovrebbero tutelare i dipendenti dell'aeroporto da eventi del genere.

L’aereo che ha ucciso l’addetto ai bagagli

L'uomo, la cui identità non è stata ancora resa nota, sembra che si trovasse su una rampa posizionata accanto a un volo della Enovy Air quando è stato risucchiato dal motore. Il velivolo era parcheggiato nell'aeroporto regionale di Montgomery in attesa di partire alla volta di Dallas, in Texas. L'incidente è avvenuto alla vigilia di Capodanno intorno alle 15 e lo scalo è rimasto chiuso per diverse ore prima di riprendere le sue normali attività la sera.

La vittima è un addetto ai bagagli dipendente della Piedmont Airlines. Sia Envoy che Piemonte sono compagnie regionali che fanno capo ad American Airlines. Al momento sia la Federal Aviation Administration che il National Transpiration Safety Board stanno indagando sull'incidente. In una dichiarazione ufficiale, American Airlines ha fatto sapere di essere "devastata dall'incidente".

Intanto è stata avviata una indagine interna per ricostruire l'accaduto. “Siamo rattristati nell'apprendere della tragica perdita di un membro del team di AA/Piedmont Airlines – ha fatto sapere il direttore dell'aeroporto di Montgomery – i nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la famiglia dell'uomo in questo momento difficile”.