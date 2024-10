USA 2024, Donald Trump serve patatine al Mc Donald’s in Pennsylvania: “Kamala non ha mai lavorato qui” Donald Trump si è improvvisato dipendente di un Mc Donald’s a Feasterville, un sobborgo di Philadelphia (Pennsylvania) nel corso del tour elettorale in vista delle elezioni presidenziali del 5 novembre. A Kamala Harris: “Sei una bugiarda, non hai mai lavorato qui”. Negli ultimi sondaggi tra i due è sempre più testa a testa. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

Folla di giornalisti e curiosi ieri in Pennsylvania, dove Donald Trump si è improvvisato dipendente del Mc Donald's di Feasterville, un sobborgo di Philadelphia, per un giorno. Ha fritto patatine e servito i clienti al drive-thru chiacchierando con loro durante il tour elettorale in vista delle elezioni presidenziali del 5 novembre prossimo.

"Quanto mi pagano? Poco, voglio più soldi", ha detto l'ex tycoon davanti alle telecamere, non mancando di lanciare una frecciatina alla sua rivale, la candidata democratica e attuale vicepresidente, Kamala Harris. Secondo lui, la Harris, che proprio ieri ha compiuto 60 anni, non avrebbe mai lavorato presso la catena di fast-food mentre era al college: "È una bugiarda" ha dichiarato l'ex inquilino della Casa Bianca.

"Questa è una grande azienda, una grande compagnia. Quest'azienda offre tanti posti di lavoro, c'è tanta gente in campo qui. Ho lavorato 15 minuti più di Kamala, lo metterò sul curriculum. McDonald's ha confermato che non ha mai lavorato qui… Io mi occuperò delle patatine fritte, serve esperienza. Non dimenticherò mai questo momento. Cosa volete ordinare? Vi porto patatine fritte? Ve le porto", ha continuato Trump. Poco dopo è nata una sorta di conferenza stampa improvvisata con i giornalisti, durante la quale il candidato alla presidenza Usa ha risposto alle domande attraverso la finestra del fast food.

A sua volta Kamala Harris dalla Georgia, dove era impegnata per il suo tour elettorale, ha definito Trump "esausto, instabile e inadatto a essere Presidente degli Stati Uniti", mentre gli ultimi sondaggi mostrano i due impegnati in una gara serratissima in tutto il paese, compresi i sette stati chiave, tra cui proprio Georgia e Pennsylvania, che potrebbero far pendere l'ago della bilancia nelle elezioni.

Il portavoce di Harris, Ian Sams, ha detto alla BBC che la trovata di Trump di presentarsi come dipendente Mc Donald's per un giorno era un segno di "disperazione. Tutto quello che sa fare è mentire. Non riesce a capire cosa significhi avere un lavoro estivo perché gli sono stati dati milioni su un piatto d'argento, per poi sprecarli".

La campagna di Harris ha poi aggiunto che la vicepresidente aveva lavorato alla cassa, alla macchina del gelato e alla friggitrice in un McDonald's in Central Avenue ad Alameda, California, nell'estate del 1983.