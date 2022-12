Un uomo si è presentato al pronto soccorso con una bomba nel retto: i medici hanno evacuato l’ospedale Un uomo di 88 anni si è presentato al pronto soccorso a Tolone in Francia con una bomba nel retto. L’anziano ha spiegato di aver utilizzato il proiettile come oggetto di piacere, ma i medici sono stati costretti a evacuare l’ospedale.

A cura di Chiara Ammendola

La bomba estratta dai medici dell’Hospital Sainte Musse

Si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale di Tolone, in Francia, spiegando di avere nel retto un proiettile. L'uomo, un 88enne residente nella cittadina francese, è stato immediatamente visitato e quando i medici si sono accorti che l'oggetto che l'anziano aveva utilizzato per procurarsi piacere era in realtà un proiettile d'artiglieria, hanno immediatamente fatto scattare l'allarme bomba.

Una vicenda, a tratti surreale, riportata dalla stampa locale, che si è consumata all'interno dell'Hospital Sainte Musse di Tolone lo scorso sabato mattina. Protagonista un uomo di 88 anni che, una volta ricoverato al pronto soccorso, ha raccontato ai medici di aver utilizzato quel proiettile lungo 20 centimetri e dal diametro di 5 come oggetto di piacere. Qualcosa però è andato storto e il malcapitato, dopo averlo messo nel retto, non è più riuscito a estrarlo.

Il personale dell'ospedale, dopo aver capito di trovarsi dinanzi a una possibile bomba ha così deciso di evacuare la struttura per mettere in sicurezza pazienti e personale, così da poter procedere con l'intervento per rimuovere l'oggetto. “Ci siamo abituati a trovare oggetti insoliti infilati là sotto dove non batte il sole – hanno raccontato i medici a Var-Matin, quotidiano d'informazione del sud-est francese – una mela, un mango, perfino una bomboletta di schiuma da barba. Ma un proiettile d'artiglieria? Quello non era mai capitato”.

Il paziente ha spiegato che l'ordigno era stato disinnescato prima di essere utilizzato, ma per motivi di sicurezza i pazienti sono stati trasferiti nei vicini ospedali. Effettivamente una volta estratto, l'equipe medica ha realizzato di trovarsi dinanzi a un proiettile d'artiglieria che veniva utilizzato comunemente dall'esercito francese durante la Prima Guerra mondiale. Il paziente non ha riportato danni e rimarrà in osservazione nei prossimi giorni in ospedale.