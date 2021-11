Un senatore americano dice che per colpa delle femministe i maschi si sono dati alla pornografia Secondo Josh Hawley, senatore del Missouri del Partito Repubblicano, la lotta dei movimenti femministi per contrastare la mascolinità tossica ha portato gli uomini a consumare più pornografia online e a trascorrere troppo tempo davanti ai videogame.

A cura di Davide Falcioni

Secondo Josh Hawley, senatore del Missouri del Partito Repubblicano, la lotta dei movimenti femministi per contrastare la mascolinità tossica ha portato gli uomini a consumare più pornografia online e a trascorrere troppo tempo davanti ai videogame. Il politico statunitense ha esposto la sua bizzarra teoria nel corso di un convegno alla National Conservatism Conference di Orlando, in Florida: in quest'occasione Hawley, strenuo sostenitore dell'ex presidente Donald Trump, ha dichiarato che la virilità è "sotto attacco" e invitato gli uomini a tornare ad avere comportamenti "maschili tradizionali". "Dovremmo essere sorpresi se dopo anni a sentirci dire che la loro virilità è un problema, sempre più uomini si stanno ritirando nell'enclave dell'ozio, della pornografia e dei videogiochi?" ha dichiarato Hawley davanti a una folla di maschi, per lo più bianchi e naturalmente conservatori.

Il senatore repubblicano non ha mancato di criticare la sinistra, colpevole di "celebrare il declino degli uomini" e di star tentando di costruire una società in cui gli uomini vengano "superati". "La sinistra vuole definire la mascolinità tradizionale come tossica", ha detto. “Vogliono definire le tradizionali virtù maschili – cose come il coraggio, l'indipendenza e l'assertività – come un pericolo per la società”. Hawley, figlio di un banchiere, ha frequentato le università di Stanford e Yale lavorando per il giudice capo della Corte Suprema, John Roberts, e in seguito diventando un docente di diritto. Gli studi condotti, tuttavia, non sembrano essergli valsi a molto: "Hollywood continua a trattare il tema della mascolinità tossica fino alla nausea in televisione e al cinema", invece "dagli antichi romani ai nostri antenati le virtù virili sono state sempre indispensabili per le battaglie politiche", ha detto Hawley.