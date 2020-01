Una donna in Florida ha dato alla luce due coppie di gemelli in un solo anno. Alexzandria Wolliston ha dichiarato di sentirsi come se avesse "vinto il jackpot" dopo aver salutato per la prima volta i piccoli Kaylen e Kaleb il 27 dicembre. Aveva accolto Mark e Malakhi il 13 marzo e i medici le avevano detto, dopo essere rimasta incinta di nuovo a maggio, che era “più probabile vincere alla lotteria che avere un’altra coppia di gemelli”. Alexzandria recentemente ha appreso che entrambe le sue nonne avevano perso due gemelli alla nascita, per cui questa doppia nascita è stata per lei un “vero e proprio dono”.

In media, solo 36.2 coppie di gemelli vengono alla luce per ogni 1.000 nascite, secondo il Centers for Disease Control and Prevention's National Vital Statics Reports for 2018. "Adesso sono tutti e quattro in piedi", ha detto la donna, originaria di West Palm Beach, all’emittente WPTV. "Ogni tanto penso: ‘Oh mio Dio, non avrei mai creduto di poterne averne due’. Mi sento come se le mie nonne mi avessero dato i loro bambini, visto che non sono sopravvissuti", ha continuato Alexzandria.

Il piccolo Kaleb è già a casa da lunedì e il suo fratellino dovrebbe presto lasciare l'ospedale. Sono nati prematuramente alla 34esima settimana. La donna inizialmente era nervosa con l’idea di partorire di nuovo due gemelli. "Mi chiedevo se il mio corpo fosse ancora riuscito a gestire questa situazione", ha ammesso a Good Morning America. Ma tutto è andato bene e non ci sono state complicazioni. “Solo oggi pensavo: ‘Sta succedendo davvero? Sono la prima a cui succede’” ha detto.

Ora Alexzandria, che ha anche un’altra bimba di 3 anni, sta raccogliendo fondi tramite una pagina GoFundMe. Mercoledì mattina la pagina di crowdfunding ha raccolto $ 60 (a fronte di un obiettivo di 10mila dollari). Secondo i social media, Wolliston è una madre single. In risposta alle critiche pubblicate sulla pagina, la madre ha scritto su Facebook: "Le persone cercano di farmi vergognare per avere aperto un account GoFundMe. Io voglio solo sostenere i miei figli al massimo. Le persone hanno così tante opinioni sulla mia famiglia, allora ho detto loro di darmi una mano se sono tanto interessati!”.