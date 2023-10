Un cane al volante di un’auto: l’immagine della polizia slovacca è diventata virale Succede in una piccola cittadina della Slovacchia: lo scatto incredibile diffuso dalla polizia locale. “Il cane mi è saltato improvvisamente in braccio mentre guidavo” ha provato a giustificarsi il proprietario dell’animale, che è stato multato.

A cura di Matteo Pelliccia

Fonte: Twitter

Una scena davvero insolita e surreale è diventata virale in Slovacchia: qui, nel Paese un tempo appartenente alla Cecoslovacchia, la questura di Senica, nell'Ovest, ha diffuso l'immagine di un cane da caccia marrone che sfreccia al volante di un automobile.

Gli inquirenti hanno condiviso il materiale attraverso un post fu Facebook: il conducente e proprietario dell'animale era un uomo di trentuno anni, il quale si è giustificato in tal modo: "Il cane mi è finito improvvisamente in braccio mentre guidavo" ha dichiarato alla polizia locale.

L'uomo si trovava al volante dell'automobile in una strada provinciale ad alta velocità, situata nei pressi della città di Šterusy. Le giustificazioni addotte nei confronti degli organi inquirenti, tuttavia, non sono bastate ad evitare la multa per violazione del codice della strada slovacco. "Un piccolo animale può mettere a repentaglio la vita di una persona: quanto successo non è assolutamente giustificabile" hanno affermato gli agenti intervistati sull'accaduto.

Con tale monito, gli inquirenti hanno sostanzialmente invitato gli automobilisti slovacchi a garantire la sicurezza dei propri animali domestici e delle persone in auto durante i viaggi.

Lo scatto incredibile è stato dapprima postato sulla pagina Facebook della polizia locale, poi di quella slovacca, per poi successivamente fare il giro del mondo diventando virale. Il cane da caccia marrone sembra addirittura sorridere alla guida dell’autovettura: una scena davvero insolita e che spiega tutte le ragioni del successo dell'immagine diffusa dagli inquirenti slovacchi.