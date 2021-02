Uganda, trovano una bomba tra i cespugli e iniziano a giocarci: morti sei bambini

Sei bambini sono morti in seguito all’esplosione di una bomba a mano trovata in alcuni cespugli. I piccoli avevano iniziato a giocarci fino a quando non è esplosa, causando tre morti sul colpo e altre tre in ospedale in seguito alle ferite riportate. Altri cinque bimbi sono rimasti feriti nell’incidente.