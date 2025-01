video suggerito

Ucraina, Zelensky: “Trump imprevedibile, può aiutare a fermare Putin”. Il prezzo del gas vola sopra i 50 euro Nuovo raid di droni russi sull’Ucraina: nella regione di Kiev un morto e 4 feriti. Zelensky sulla possibile fine della guerra: “Mi piacerebbe vedere l’imprevedibilità del presidente Trump applicata alla Russia”. Dopo lo stop, sale alle stelle il prezzo del gas russo: 50,15 euro al megawattora. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

Ancora un notte di raid russi sull'Ucraina. A essere colpita questa volta è stata la regione di Kiev, dove una serie di droni hanno causato la morte di una persona e il ferimento di altre quattro. Lo ha annunciato su Telegram l'amministrazione militare regionale di Kiev, secondo quanto riferisce Ukrinform. "In uno dei distretti della regione, un camionista è morto per le ferite causate dai frammenti di un bersaglio abbattuto. L'uomo è morto sul colpo", si legge nel post.

Intanto, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è tornato a parlare di possibili soluzioni per la fine del conflitto con la Russia. In una intervista ha affermato che "l'imprevedibilità" del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe contribuire a fermare guerra con Mosca. Trump, che entrerà in carica il 20 gennaio dopo la cerimonia di insediamento, ha affermato che porrà fine al conflitto durato quasi tre anni in "24 ore" una volta al potere, un'affermazione che ha suscitato scetticismo a Kiev, che teme di essere costretta a cedere territorio in cambio della pace. "È molto forte e imprevedibile e mi piacerebbe davvero vedere l'imprevedibilità del presidente Trump applicata alla Russia. Credo che voglia davvero porre fine alla guerra", ha affermato Zelensky alla tv ucraina. Il leader di Kiev ha cercato di costruire ponti con il tycoon e il suo team sin dalle elezioni di novembre, nel timore che possa rallentare gli aiuti militari vitali degli Stati Uniti o interromperli del tutto.

Ma le preoccupazioni di Zelensky non riguardano solo la Casa Bianca. Contro di lui si è schierato il primo ministro slovacco Robert Fico che ha accusato il presidente ucraino ucraino di voler "sabotare" l'economia dell'Unione europea e ha minacciato di tagliare gli aiuti agli ucraini residenti in Slovacchia dopo lo stop del gas russo verso l'Europa attraverso l'Ucraina. "Con questa decisione unilaterale", ha detto Fico, la Slovacchia perderà ogni anno "quasi 500 milioni di euro" che ha guadagnato dal transito del gas russo attraverso il suo territorio. Inoltre, ha proseguito, l'Unione europea pagherà prezzi più alti per l'elettricità. "La Russia non sarà toccata. La decisione del presidente Zelensky andrà a beneficio solo degli Stati Uniti con l'aumento del trasporto di gas verso l'Europa", ha spiegato in un video sul suo account Facebook.

In effetti, in questi giorni il prezzo del gas è salito alle stelle. Oggi, venerdì 3 gennaio, si è registrato un avvio in lieve calo, dopo lo stop del flussi via Ucraina, e complice anche l'interruzione di un impianto di Gnl in Norvegia e le temperature più rigide rispetto alla media di stagione. Ad Amsterdam le quotazioni registrano una flessione dello 0,44%, ma pari sempre a 50,15 euro al megawattora, ai massimi da ottobre.