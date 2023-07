Ucraina, Zelensky ringrazia Biden per bombe a grappolo: “Pace più vicina, riprenderemo Crimea” I ringraziamenti del presidente ucraino agli Usa per il nuovo pacchetto di aiuti militari dal valore di 800 milioni di dollari. Zelensky ha visto anche Erdogan: “Riprenderemo la Crimea”

A cura di Biagio Chiariello

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden per il nuovo pacchetto di aiuti militari dal valore di 800 milioni di dollari che comprendono anche le discusse bombe a grappolo. "Un tempestivo, ampio e necessario pacchetto di aiuti alla difesa dagli Stati Uniti. Siamo grati al popolo americano e al presidente Jo Biden per i passi decisivi che avvicinino l'Ucraina alla vittoria sul nemico e la democrazia alla vittoria sulla dittatura", ha scritto Zelensky su Twitter.

"L'aumento delle capacità di difesa dell'Ucraina fornirà nuovi strumenti per liberare la nostra terra e per rendere la pace più vicina", ha aggiunto il leader ucraino.

Zelensky: "Riprenderemo la Crimea"

Lo stesso Zelensky si è poi detto certo che l'Ucraina riprenderà il controllo della Crimea e ha ringraziato la Turchia per aver sostenuto la sovranità e l'integrità territoriale del suo Paese: il presidente ucraino ne ha parlato durante la conferenza stampa congiunta con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan a Istanbul. "Abbiamo parlato della situazione in Crimea che la Russia controlla ancora illegalmente e usa come testa di ponte per minacce e pericoli. In ogni caso, rinnoveremo il nostro controllo sulla Crimea", ha affermato.

La penisola della Crimea è stata annessa unilateralmente da Mosca nel 2014.

L'Ucraina "merita" l'ingresso nella Nato, ha detto Erdogan in conferenza stampa.

Onu, "in 500 giorni di guerra 9000 civili morti"

Intanto è arrivata la drammatica stima dell'ufficio dell'alto commissario Onu per i diritti umani su questi primi 500 giorni di guerra in Ucraina: le vittime civili nel Paese sono state 9.000, tra cui mezzo migliaio di bambini-

Il numero di vittime è diminuito rispetto al 2022, ma gli osservatori hanno notato un nuovo picco a maggio e giugno. Il 27 giugno, 13 civili, tra cui quattro bambini, sono stati uccisi in un attacco missilistico a Kramatorsk, nell'Ucraina orientale. Giovedì 6 giugno, lontano dalla linea del fronte, almeno dieci persone sono stati vittime di un raid nella città occidentale di Lviv.