Ucraina, Zelensky ammette perdita di Bakhmut. Putin si congratula col gruppo Wagner per la riconquista Dopo l’annuncio del gruppo Wagner che ha parlato di città “interamente liberata” dalle forze russe, sono arrivate le congratulazioni di Putin e le parole di Zelensky: “Per oggi Bakhmut è solo nei nostri cuori”. Tuttavia il portavoce dello stesso presidente ucraino ha riferisco: “Penso che non sia stata riconquistata dai russi”.

A cura di Biagio Chiariello

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Per oggi Bakhmut è solo nei nostri cuori". Sono parole velate d'amarezza quelle con le quali il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky risponde a chi gli chiedeva una conferma della conquista della città contesa da parte delle forze russe. "Dovete capire che non c'è nulla", ha aggiunto Zelensky da Hiroshima, dove ha partecipato al G7.

Il portavoce di Zelenskiy ha poi in parte smentito la notizia della perdita di Bakhmut parlando di un "errore di interpretazione" delle parole del presidente ucraino. Sergii Nykyforov ha scritto su Facebook che i commenti di Zelenskiy sono stati male interpretati. Così nel test del post: "Domanda del giornalista: i russi hanno detto di aver preso Bakhmut. Risposta del Presidente: penso di no".

Nelle ultime ore era stato lo stesso esercito russo ad annunciare che la città contesa nell'Ucraina orientale era stata "interamente liberata", dopo che il gruppo mercenario russo Wagner aveva detto di averla riconquistata dopo quella che è stata la più lunga battaglia dall'inizio dell'offensiva di Mosca in Ucraina. "Come risultato delle azioni offensive delle unità d'assalto Wagner, con il supporto dell'artiglieria e dell'aviazione dell'unita' ‘Sud', la liberazione è stata completata", ha dichiarato il ministero della Difesa russo, utilizzando il nome dell'era sovietica di Bakhmut, vale a dire Artemovsk.

Coi suoi soldati e col gruppo Wagner si è congratulato anche il presidente russo Vladimir Putin. Lo rende il servizio stampa del Cremlino. La notizia è rilanciata da Ria Novosti. "Vladimir Putin si congratula con i gruppi d'assalto Wagner, così come con tutti i militari delle unita' delle forze armate russe, che hanno fornito loro il supporto necessario e la protezione del fianco, per il completamento dell'operazione per liberare Bakhmut", scrive il servizio stampa.

L'annuncio della cattura di Bakhmut da parte della Russia "non ha alcun significato strategico, poiché non permetterà alle forze esauste di Mosca di creare una testa di ponte per ulteriori operazioni offensive" lo scrive l'Istituto per lo studio della guerra (Isw) nel suo rapporto quotidiano sull'andamento del conflitto, come riporta Ukrainska Pravada.