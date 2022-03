Ucraina: sequestrato yacht e villa a Imperia, sono dell’oligarca russo Mordashov Un maxi-yacht e due super ville, colpiti gli oligarchi. È il primo congelamento che la Guardia di Finanza ha fatto a beni di magnati russi in Italia.

Arrivano le prime conseguenze del conflitto tra Ucraina e Russia anche in Italia. C'è stato un maxi sequestro a Imperia che ha portato al sequestro di uno yacht e di una villa appartenuti a due oligarchi russi. È il primo congelamento che la Guardia di Finanza ha fatto a beni di magnati russi in Italia. Nel particolare e nel dettaglio, si tratta di un maxi yacht di 65 metri di proprietà dell'oligarca russo Alexei Mordashov, chiamato Lady M. Alexei Mordashov è il presidente di Severstal e il suo nome è nella blacklist dell'Unione Europea.

Il primo maxi sequestro in Italia a oligarchi russi

Il primo provvedimento del Comitato di Sicurezza finanziaria ha colpito anche Oleg Savchenko e Villa Lazzareschi per un valore complessivo di 3 milioni di euro. Tra i beni nel mirino anche il panfilo di 52 metri, il "Lena", del valore di 50 milioni di dollari, ormeggiato a Sanremo e a Gennady Timchenko, che è il proprietario di Volga Group, ed è un grande amico di Vladimir Putin. Intanto, in Italia, sono già arrivati più di novemila profughi dall'Ucraina dal momento in cui è cominciato il conflitto.

Un nuovo appello di Zelensky

È recentissimo, invece, un nuovo appello di Zelensky a poche ore da quello che sarà il decimo giorno del conflitto. “Non tacere, sostieni l'Ucraina. Perché se l'Ucraina non sopravvive, l'intera Europa non sopravvivrà. Se cade l'Ucraina, cadrà l'intera Europa". È questa una parte dell'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky oggi ai cittadini europei e fatto sentire nelle piazza sia a Francoforte che a Praga "Per favore, non rimanete in silenzio, non trascurate ciò che sta accadendo. Quando vinceremo, sarà una vittoria per l'intero mondo democratico, una vittoria per la luce sulle tenebre. Quando vinceremo, prospereremo come l'Europa" ha dichiarato Zelensky.