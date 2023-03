Ucraina, scontro tra un jet russo e un drone statunitense sul Mar Nero: “Gesto sconsiderato” L’incidente è avvenuto martedì quando un jet russo Su-27 avrebbe colpito l’elica di un drone di sorveglianza “Reaper” dell’esercito americano. Per gli statunitensi si tratterebbe di un gesto volontario dei russi. Il mezzo senza pilota è precipitato nel Mar Nero.

A cura di Antonio Palma

Un caccia militare russo si è scontrato con un drone statunitense mentre entrambi sorvolavano il Mar Nero al largo delle coste dell'Ucraina. Lo riferiscono fonti militari americane. L'incidente è avvenuto nella prima mattinata di martedì quando un jet russo Su-27 avrebbe colpito l'elica di un drone di sorveglianza "Reaper" dell'esercito americano. Per gli statunitensi si tratterebbe di un gesto volontario dei russi. Il mezzo senza pilota sarebbe precipitato nel Mar Nero.

L'incidente è stato condannato come "sconsiderato" dall'esercito americano e il dipartimento di Stato intende ora contattare le autorità russe per esprimere la "preoccupazione" degli Stati Uniti per quanto accaduto. Lo ha riferito il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby. "Il nostro drone MQ-9 stava eseguendo operazioni di routine nello spazio aereo internazionale quando è stato intercettato e colpito da un aereo russo, provocando lo schianto e la perdita dell'MQ-9", ha affermato il generale James B. Hecker, comandante delle forze aeree americane in Europa e Africa.

Il drone reaper dell’aviazione statunitense

Usa: "Jet russi hanno volato davanti al drone in modo spericolato"

“Intorno alle 7:03 (CET), uno degli aerei russi Su-27 ha colpito l'elica dell'MQ-9, costringendo le forze statunitensi a far cadere l'MQ-9 in acque internazionali"ha affermato nella dichiarazione il generale dell'aeronautica statunitense Hecker, comandante delle forze aeree statunitensi in Europa e in Africa. "Diverse volte prima della collisione, i Su-27 hanno scaricato carburante e volato davanti all'MQ-9 in modo spericolato, in maniera non corretta e poco professionale. Questo incidente dimostra una mancanza di competenza oltre a essere pericoloso e poco professionale", ha aggiunto l'alto ufficiale statunitense.

Il caccia russo Sukhoi Su–27

Biden informato dello scontro tra caccia e drone

Il drone sarebbe partito dalla base di Sigonella in Sicilia, secondo il monitoraggio di flight radar. Il portavoce della Casa Bianca John Kirby ha affermato che "non è insolito" per gli aerei russi intercettare aerei statunitensi sul Mar Nero e che nelle ultime settimane ci sono state altre intercettazioni analoghe ma ha sottolineato che l'episodio di martedì è stato unico per quanto "non sicure, poco professionali e sconsiderate" siano state le azioni russe. Del fatto è stato informato anche il presidente Joe Biden.

Droni Reaper usati come velivoli spia: "Continueranno a volare nel mar nero"

Gli aerei russi e statunitensi stanno operando sul Mar Nero da quando è scoppiata la guerra in Ucraina ma questa è la prima volta che capita uno scontro diretto tra due velivoli, un'escalation potenzialmente pericolosa in un momento critico dei combattimenti. " I droni statunitensi e alleati continueranno a operare nello spazio aereo internazionale e chiediamo ai russi di comportarsi in modo professionale ", ha aggiunto Hecker.

Gli Stati Uniti hanno utilizzato i droni Reaper come velivoli spia per monitorare l'area. Si tratta di mezzi con un'apertura alare di 20 metri progettati per effettuare operazioni di sorveglianza e che possono volare fino a 50.000 piedi, secondo l'Air Force. I droni Raper sono a pilotaggio remoto, dotati di modernissimi sensori di bordo per effettuare operazioni di sorveglianza a distanza e alta quota e con velocità di crociera di 335 km/h. Una piattaforma ideale per tracciare i movimenti sul campo di battaglia nel Mar Nero e in Ucraina.