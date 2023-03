Ucraina, Putin sfoggia sicurezza e va a Mariupol, Kiev: “Ci consegni liste dei bimbi deportati” Putin ha lanciato una sorta di campagna mediatica in cui sfoggia sicurezza e sorrisi presentandosi nelle aree dell’Ucraina occupata. Dopo aver visitato Sebastopoli, il leader russo si è recato anche in una delle città che erano state il simbolo della resistenza ucraina, la città costiera di Mariupol.

A cura di Antonio Palma

Dopo l’atto di accusa del tribunale internazionale contro di lui per crimini di guerra, il Presidente russo Putin ha lanciato una sorta campagna mediatica in cui sfoggia sicurezza e sorrisi presentandosi nelle aree dell’Ucraina occupata. Dopo aver visitato Sebastopoli, nella Crimea da tempo occupata, per una visita a sorpresa proprio a un centro per bambini, il leader russo infatti nelle scorse ore si è recato anche in una delle città che erano state il simbolo della resistenza ucraina, la città costiera di Mariupol che si era arresa nel maggio scorso

"Una visita di lavoro" nell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, la definisco dal Cremlino. Secondo Mosca, Il presidente russo ha "ispezionato una serie di luoghi della città e parlato con i residenti locali". Secondo i russi Putin ha volato in elicottero dalla Crimea dove ieri si era recato in occasione del giorno del nono anniversario dell’annessione della regione alla Russia. Poi nella serata di sabato avrebbe “guidato un veicolo lungo le strade della città, fermandosi in diverse località".

Putin a Mariupol in elicottero

Per il Cremlino Putin avrebbe ispezionato diversi luoghi della città col vicegovernatore Marat Khusnullin, che ha provveduto a “informato il Presidente sui lavori di ricostruzione di Mariupol e dei suoi dintorni”. Proprio pochi giorni fa l'amministrazione militare russa della città aveva inaugurato una piattaforma per elicotteri sull'acciaieria Azovstal la zona che per mesi era stata roccaforte della difesa ucraina in città.

Secondo la nota del servizio stampa del Cremlino riportata dall'agenzia Ria Novosti, Putin successivamente ha anche tenuto un incontro nella città russa meridionale di Rostov sul Don con i vertici militari nel posto di comando "dell'operazione militare speciale" in corso in Ucraina. "Il capo dello stato ha ascoltato i rapporti del capo di stato maggiore delle forze armate, Valery Gerasimov, e di un certo numero di capi militari", ha precisato il Cremlino.

L'appello del'Ucraina: "La Russia fornisca elenchi di tutti gli orfani e i bambini deportati"

Intanto da Kiev hanno lanciato un appello pubblico perché Mosca consegni le liste dei bimbi ucraini deportati in Russia. "Mi appello pubblicamente al Commissario russo per i diritti umani Tatyana Moskalkova e al Commissario russo per i diritti dei bambini Maria Lvova-Belova” recita il messaggio lanciato dalla vicepremier ucraina, Iryna Vereshchuk, che spiega: “Propongo di trasferire immediatamente alla parte ucraina gli elenchi di tutti gli orfani e i bambini privati delle cure parentali che il 24 febbraio 2022 erano cittadini ucraini e si trovano ora nel territorio temporaneamente occupato dell'Ucraina o che sono stati temporaneamente portati via dal territorio occupato dell'Ucraina al territorio russo".