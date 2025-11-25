Ucraina, ondata di missili russi su Kiev, morti e feriti: drone sorvola la Romania, in volo caccia Nato

Durante la notte un massiccio attacco aereo russo ha colpito Kiev con missili da crociera navali, missili balistici e droni. Almeno sei i morti accertati. Zelensky: “Anche in questi giorni Mosca non ridurrà la pressione”. Un drone russo ha violato lo spazio aereo rumeno e si sono alzati in volo caccia della Nato.

“Dobbiamo essere consapevoli che la Russia non ridurrà la pressione sull'Ucraina neanche mentre si discute di piano di pace” così il Presidente ucraino Zelensky ha messo in guardia la nazione con un avvertimento che ha avuto la sua conferma poche ore dopo, durante la notte, quando un massiccio raid russo ha colpito Kiev con missili e droni causando distruzione e morte anche tra i civili. Almeno sei i morti accertati finora. L’attacco di Mosca è partito poco dopo la mezzanotte tra lunedì e martedì 25 novembre 2025 prendendo di mira tute le infrastrutture energetiche ucraine ma colpendo anche palazzi residenziali.

Uno dei droni russi è finito sulla città di Floresti, in Moldavia, dove alcuni abitanti sono stati evacuati, come ha riferito la polizia moldava. Nello stesso momento caccia della Nato sono decollati in Romania per proteggere il suo spazio aereo dopo che almeno un drone russo ha violato lo spazio aereo rumeno vicino al confine con l'Ucraina, secondo quanto ha riferito il ministero della Difesa rumeno.

Mosca ha lanciato missili da crociera navali, missili balistici e droni

Mosca ha scatenato un inferno di fuoco con missili da crociera navali, missili balistici e un gran numero di droni d'attacco come ha confermato l'Aeronautica Militare ucraina. Dopo l’allarme aereo, in tutta la regione di Kiev udite potenti esplosioni. Un primo bilancio parla di almeno sei morti tra i civili, tutti residenti nel quartiere Svyatoshynskyi di Kiev dove è stato colpito un palazzo, come ha annunciato il capo dell'amministrazione militare della città, Timur Tkachenko. L'attacco aereo russo nella notte ha colpito edifici residenziali anche nei quartieri Pecherskyi e Dniprovskyi, causando incendi e decine di feriti.

A seguito del bombardamento si è registrata anche una diffusa interruzione di energia elettrica che ha interessato varie zone di Kiev e anche mancanza di acqua. Come ha confermato il ministero dell'Energia ucraino, il massiccio attacco contro russo ha colpito ancora una volta le infrastrutture energetiche. "In corso un massiccio attacco combinato nemico contro le infrastrutture energetiche. I lavoratori del settore energetico inizieranno a valutare le conseguenze e a svolgere i lavori di ripristino non appena la situazione di sicurezza lo consentirà" ha comunicato il ministero intorno all’una e mezza.

Droni ucraini su Rostov: danni e feriti

Nelle stesse ore un attacco ucraino con droni ha preso di mira la regione russa di Rostov. Secondo il sindaco di Tagarong si registra almeno un morto e diversi feriti. “A seguito del massiccio attacco aereo notturno sulla nostra città, sono stati danneggiati due condomini, un'abitazione privata, l'edificio del Mechanical College, due imprese industriali e un asilo. Purtroppo, tre persone sono rimaste ferite e una è morta” ha detto il primo cittadino. Secondo la Tass altri droni hanno colpito nella notte la città di Novorossiysk, regione di Krasnodar, nella Russia meridionale, dove quattro persone sono rimaste ferite e cinque palazzi e due case private danneggiate. Le forze armate russe hanno annunciato di aver abbattuto 249 droni ucraini sopra le regioni della Russia durante la notte.