Ucraina, offre aiuto a una profuga 19enne e poi la violenta: arrestato Un 49enne polacco è stato arrestato dalla polizia di Wroclaw, accusato di aver violentato una 19enne in fuga dalla guerra dopo averla contattata su Internet offrendole aiuto e protezione.

A cura di Biagio Chiariello

La polizia polacca ha arrestato un uomo di 49 anni sospettato di aver violentato un'adolescente in fuga dall'Ucraina dopo essersi offerto di darle un posto in cui dormire. La vicenda è riportata dal Daily Mail. Il sospetto potrebbe rischiare fino a 12 anni di carcere per il "crimine brutale", hanno affermato le autorità. È stato arrestato nella giornata di giovedì 10 marzo nella città di Wroclaw, accusato di aver violentato una donna di 19 anni che aveva attirato su Internet offrendole aiuto e protezione. "È scappata dall'Ucraina dilaniata dalla guerra, non parlava polacco. Si fidava di un uomo che le aveva promesso di aiutarla e proteggerla. Sfortunatamente, si è rivelata essere una manipolazione ingannevole", ha scritto la polizia in una nota ufficiale.

Tratta di esseri umani, i rischi per chi fugge dall'Ucraina

Dall'inizio dell'invasione voluta da Vladimir Putin, il 24 febbraio, un totale di 2,5 milioni di persone sono fuggite dall'Ucraina in cerca di rifugio, in quello che è l'esodo più veloce in Europa dai tempi della Seconda guerra mondiale. Quasi 1,6 milioni di persone sono arrivate in Polonia, secondo i dati della Guardia di frontiera polacca. L'enorme flusso di persone ha suscitato preoccupazioni legate al fatto che trafficanti di esseri umani e altri criminali possano trarre vantaggio dai più deboli. Come riporta lo stesso tabloid britannico, al confine polacco di Medyka, in un campo profughi ha sollevato sospetti il comportamento di un uomo che stava offrendo aiuto solo a donne e bambini. Sentito dalla polizia, ha cambiato però versione dei fatti. Un altro uomo avrebbe offerto lavoro e una stanza ad una 16enne prima che le autorità intervenissero.