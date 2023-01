Ucraina, nuova richiesta di Zelensky: “Abbiamo bisogno di missili a lungo raggio o ci distruggeranno” Aggiornamenti sulla guerra Russia-Ucraina. Il presidente Zelensky ha chiesto agli alleati l’invio di missili a lungo raggio “per proteggersi dall’aggressione”. Intanto, ha imposto nuove sanzioni su 182 tra società e individui russi e bielorussi: “I loro beni saranno utilizzati per la nostra difesa”.

A cura di Ida Artiaco

Dopo i carri armati, i missili a lungo raggio. È questa l'ultima richiesta di aiuto arrivata dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, quando manca meno di un mese al primo anniversario dell'invasione russa del suo Paese.

"L'Ucraina ha bisogno di missili a lungo raggio per impedire agli occupanti di posizionare i loro lanciamissili lontano dalla linea del fronte e con essi distruggere le città ucraine", ha detto Zelensky, che ha anche affermato che non dovrebbero esserci "tabù" nella fornitura di armi all'Ucraina per proteggersi dall'aggressione russa. "Faremo tutto il possibile affinché i nostri partner aprano a questa fornitura vitale, compresa la consegna di Atacms e altre armi simili", ha affermato.

I missili Himars attualmente utilizzati dall'Ucraina hanno una gittata di 80 chilometri e non possono raggiungere molte delle aree occupate dai russi. Finora gli Stati Uniti si sono rifiutati di fornire missili Atacms, che hanno una gittata di 300 chilometri, e missili Glsdb, che possono viaggiare per 150 chilometri.

Intanto, Kiev ha imposto nuove sanzioni contro Russia e Bielorussia: nella lista, 182 società e tre individui. "I loro beni in Ucraina sono bloccati, le loro proprietà saranno utilizzate per la nostra difesa", ha affermato sempre Zelensky. Come ha riferito il consiglio di Sicurezza e Difesa di Kiev, le società sanzionate si occupano principalmente di trasporto di merci, noleggio di veicoli e produzione di prodotti chimici.

La black list include, infatti, il produttore russo di fertilizzanti al potassio Uralkali, il produttore statale bielorusso di potassio Belaruskali, le ferrovie bielorusse e russe, VTB-Leasing e Gazprombank Leasing che si occupano entrambi di trasporti leasing. Dall'inizio dell'invasione russa nel febbraio dello scorso anno, Kiev ha sanzionato centinaia di aziende e individui russi e bielorussi.

Nel frattempo, continua a muoversi anche la diplomazia. Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz ha fatto sapere che continuerà a cercare di porre fine alla guerra in Ucraina attraverso negoziati diretti con il presidente russo Vladimir Putin. "Parlerò di nuovo con Putin al telefono, perché è necessario parlarci. Spetta a Putin ritirare le truppe dall'Ucraina e fermare questa terribile guerra insensata che è già costata centinaia di migliaia di vite umane", ha detto Scholz in una intervista alla stampa tedesca, sottolineando che finché la Russia continuerà la guerra con l'attuale livello di aggressività la situazione non cambierà.