Ucraina, la storia di Anna, che ha partorito la piccola Alice tra le bombe, senza luce né acqua Anna Timchenko vive a Bucha, 30 chilometri a nord ovest di Kiev, e l’8 marzo scorso ha partorito la piccola Alice in un appartamento senza luce, acqua, gas, riscaldamenti, medicine e medici.

A cura di Enrico Tata

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Bucha è una città dell'Ucraina a nord ovest di Kiev, a meno di trenta chilometri dal cuore della Capitale. È uno dei paesi più colpiti dalla guerra, perché è su quel fronte che l'esercito russo sta tentando di bucare le difese ucraine per entrare in città. Anna Timchenko vive là e l'8 marzo scorso ha partorito in un appartamento senza luce, acqua, gas, riscaldamenti, medicine e medici. Avrebbe dovuto ricoverarsi in un ospedale di Kiev, ma quando i russi hanno cominciato a bombardare, lei, suo marito e suo fratello, non hanno potuto raggiungere i genitori in città. Si sono dovuti nascondere nel seminterrato del loro palazzo, con problemi di comunicazione, di elettricità, ma anche di scorte di cibo.

L'8 marzo, come detto, ha dato alla luce una bambina. Ad aiutarla sono stati tre vicini di casa, rifugiati anche loro nel seminterrato del palazzo. A tagliare il cordone ombelicale è stato proprio il marito di Anna e la piccola è stata chiamata Alice, ha raccontato la nonna della bimba, "che ha pregato per un corridoio umanitario in modo che sua figlia, suo marito e suo figlio possano andare almeno a Kiev, poi in Transcarpazia". La madre di Anna ha inviato questa foto (in alto) dopo che finalmente sua figlia è stata evacuata da Bucha insieme alla piccola.

La storia, è bene ricordare, è stata pubblicata sul sito sulla guerra creato dal governo ucraino. "This is the official website of Ukraine. The information is verified by the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine", si legge sul sito. Il racconto di Anna è stato inserito nella sezione "defenders of Freedom", difensori della libertà.

Leggi anche La donna incinta e ferita nel bombardamento all’ospedale di Mariupol è morta insieme al piccolo

A Bucha, come detto, si combatte una delle più dure battaglie della guerra in Ucraina. Il 9 marzo scorso il consiglio comunale della città aveva accusato le forze russe di bloccare l'evacuazione dei civili attraverso il corridoio umanitario concordato. "Gli occupanti stanno interrompendo l’evacuazione. Attualmente, 50 autobus sono bloccati dai militari russi nel parcheggio", aveva informato il consiglio. Proprio a Bucha vivono anche la madre e la sorella dell'ex campione del Milan, Andriy Shevchenko: "Ci sono state molte battaglie. Mia madre e mia sorella hanno ospitato alcune persone che si sono trasferite con loro, perché si trovavano in condizioni terribili. A Bucha non c'è cibo, non c'è elettricità. Sono amici di mia sorella e da cinque giorni vivevano sottoterra in un seminterrato. Ci sono stati terribili bombardamenti in quella zona. Bucha e le vicine Irpin e Hostomel: conosco bene queste città e sono state completamente distrutte. Non sono rimasti edifici. Andavo a Bucha per allenarmi quando ero un giovane giocatore. È terribile".