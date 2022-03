Ucraina, già morti 7mila soldati russi. Zelensky: “Madri russe perderanno molti figli” A riportare il bilancio del vittime tra le file dell’esercito del Cremlino è il New York Times, che cita fonti dell’intelligence americane. 7mila soldati russi sono peggio di quanto fatto in Afghanistan e in Iraq.

A cura di Biagio Chiariello

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Sono almeno 7.000 i soldati russi morti in 21 giorni di guerra in Ucraina. La stima è stata elaborata da fonti Usa. I soldati russi rimasti feriti nei combattimenti sono invece oltre 14.000, molti dei quali sono già stati rimpatriati passando dalle basi in Bielorussia". Questi i numeri del New York Times che cita fonti dell’intelligente americana. Significativo sarebbe anche i numeri dei feriti, che si aggirerebbero tra i 14 e i 21mila. Il totale degli uomini di Mosca coinvolti nell’invasione sarebbe di oltre 150mila soldati, stando agli analisti del prestigioso quotidiano newyorkese. La conta dei caduti supera anche quella dei morti tra le file dell’esercito americano in 20 anni di conflitti, in primis Iraq e in Afghanistan.

Settemila soldati morti in 21 giorni sono, dunque, più di 330 al giorno, compresi quattro generali (l'ultimo in ordine di tempo è il colonnello Sergey Sukharev, comandante del 331° reggimento aereo russo). Sono sicuramente molti di più di quelli annunciati ufficialmente da Mosca nei primi sei giorni di guerra: 83 soldati al giorno. E stando a fonti del Pentagono, citate dal Nyt ma che hanno preferito rimanere anonime, è proprio l’alto numero di vittime il motivo per cui le truppe di Vladimir Putin non sono ancora riuscite a fare importanti progressi nella conquista della capitale, Kiev. In un report acquisito da membri del Pentagono verrebbe fuori come il morale dei soldati russi sia ormai pessimo. “Perdite come queste influiscono sul morale e sulla coesione, specialmente perché questi soldati non capiscono per cosa stanno combattendo”, dice l’ex ufficiale per la Russia e per l’Ucraina del Pentagono Evelyn Farksas.

Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha evidenziato come le performance militari degli invasori siano ben al di sotto delle aspettative che aveva Putin. Con questi numeri “le madri russe perderanno più figli che nelle guerre di Afghanistan e Cecenia messe insieme”, ha detto in un video pubblicato sui suoi profili social.