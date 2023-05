Ucraina, esplosioni a Zaporizhzhia e Kiev. In Russia attacco con drone su raffineria di petrolio Aggiornamenti sulla guerra in Ucraina di oggi, giovedì 4 maggio 2023: esplosioni nella notte a Odessa e Zaporizhzhia, allarme aereo su Kiev all’indomani del tentato attentato contro Putin e il Cremlino. In Russia attacco con droni contro raffineria di petrolio nella regione meridionale di Krasnodar. Oggi Zelensky interverrà all’Aja.

Esplosione alla raffineria di petrolio a Ilsky.

Resta alta la tensione tra Russia e Ucraina, all'indomani del tentato attentato con droni sul Cremlino e contro il presidente Vladimir Putin, rimasto illeso. Esplosioni sono state udite a Odessa e Zaporizhzhia, mentre l'allarme aereo è risuonato su Kiev. In Russia un attacco con droni si è verificato nella regione di Krasnodar contro la raffineria di petrolio di Ilsky.

Cosa è successo in Ucraina stanotte

Esplosioni sono state udite a Odessa, nell'Ucraina sud-occidentale: lo riporta su Telegram la tv pubblica ucraina Suspilne. Un‘allerta aerea è stata dichiarata nella città e nell'omonima regione. Anche nella Capitale, Kiev, è scattato l'allarme aereo, così come nella regioni di Chernihiv, Sumy, Poltava, Kharkiv, Dnipropetrovsk e in alcune aree della regione di Kirovograd.

Secondo l'Aeronautica delle Forze Armate ucraine, la Russia ha lanciato nella notte 24 droni kamikaze sul Paese, di cui 18 sono stati distrutti. Gli attacchi, ha precisato l'Aeronautica, sono stati effettuati dalle direzioni settentrionale e meridionale e sono stati lanciati dalla regione di Bryansk e dalla costa orientale del Mar d'Azov.

Gli attacchi russi di questa notte contro Kiev non hanno provocato vittime o danni, come ha reso noto su Telegram l'amministrazione della capitale ucraina, sottolineando che tutti i missili e i droni nemici sono stati distrutti. Si è trattato dell'attacco russo "più intenso del 2023", ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione militare della capitale ucraina Sergiy Popko.

Un'esplosione è stata udita anche a Zaporizhzhia, dove si trova la centrale nucleare più grande d'Europa: lo riporta su Telegram la tv pubblica ucraina Suspilne aggiungendo che nella regione è stato dichiarato un allarme aereo.

Drone contro raffineria di petrolio in Russia

Nelle scorse ore sarebbe stata colpita anche la raffineria di Ilsky, nella regione russa di Krasnodar, nel sud del Paese. L'impianto sarebbe stato attaccato da un drone nella notte ed il suo serbatoio ha preso fuoco, secondo quanto reso noto da un portavoce dei servizi di emergenza locali, come riporta l'agenzia di stampa russa Tass. "A seguito di un attacco di un drone non identificato, è scoppiato un incendio nel serbatoio della raffineria di petrolio di Ilsky, nell'insediamento di Ilsky", ha dichiarato il portavoce.

L'incendio, spento intorno alle 5 di questa mattina (ora locale, le 4 in Italia), ha interessato un'area di 1.200 metri quadrati, riporta la Cnn. Alcuni video pubblicati sui social media e geolocalizzati sempre dalla Cnn mostrano l'incendio nella raffineria, scrive l'emittente Usa sul suo sito aggiungendo che l'impianto si trova vicino al ponte di Crimea, colpito dalle forze ucraine nell'ottobre 2022. Per il momento Kiev non ha commentato il presunto attacco.

Mosca: "Risponderemo all'attentato contro il Cremlino"

Ma l'attenzione è oggi ancora su quanto successo ieri a Mosca, dove due droni sono stati abbattuti sulla cupola del Cremlino. Mosca ha accusato Kiev di aver lanciato l'attacco per attentare alla vita del presidente Putin, mentre l'Ucraina, con il presidente Zelensky in primis, ha negato il proprio coinvolgimento nella vicenda.

Tuttavia, la tensione resta alta. L'Ambasciatore russo all'Onu, Anatoly Antonov, come riporta la Tass, ha dichiarato: "Cosa farebbero gli americani se un drone colpisse la Casa Bianca, il Campidoglio o il Pentagono?. La risposta è ovvia per chiunque: la punizione sarebbe dura e inevitabile. La Russia risponderà a questo atto di terrorismo sconsiderato e arrogante. Risponderà quando lo riterrà necessario. Risponderà in base alle valutazioni della minaccia che Kiev ha creato per la leadership del nostro Paese".

Intanto, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sarà oggi in Olanda. Ad annunciarlo è stato il ministero degli Esteri olandese, precisando che il capo dello stato ucraino interverrà all'Aja con un discorso dal titolo "Non c'è pace senza giustizia per l'Ucraina".