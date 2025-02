Ucraina, drone russo colpisce sarcofago della centrale nucleare di Chernobyl. Zelensky: “Danno significativo” Il presidente ucraino Zelensky ha fatto sapere che la scorsa notte drone russo ha colpito nella notte il sarcofago della centrale nucleare di Chernobyl, ovvero la massiccia struttura in acciaio e cemento che copre il reattore numero 4 del sito: “Minaccia terroristica per il mondo intero”. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Ida Artiaco

Un drone russo ha colpito nella notte il sarcofago della centrale nucleare di Chernobyl, ovvero la massiccia struttura in acciaio e cemento che copre il reattore numero 4 del sito. Lo ha annunciato sui propri social il presidente ucraino Zelensky, condividendo anche le immagini dell'incendio scoppiato subito dopo l'attacco.

"Ieri sera – ha scritto il numero uno di Kiev su X – un drone d'attacco russo dotato di una testata ad alto potenziale esplosivo ha colpito la struttura antiatomica che proteggeva il mondo dalle radiazioni nella quarta unità nucleare – distrutta – della centrale nucleare di Chornobyl. Questa protezione è stata costruita dall'Ucraina insieme ad altri paesi d'Europa e del mondo, insieme all'America, a tutti coloro che sono impegnati per la vera sicurezza dell'umanità. L'unico paese al mondo che attacca tali siti, occupa centrali nucleari e muove guerra senza alcun riguardo per le conseguenze è la Russia di oggi. Si tratta di una minaccia terroristica per il mondo intero", si legge.

E poi ancora: "La struttura è stata danneggiata da questo drone. L'incendio è stato spento. Al momento, i livelli di radiazione non sono aumentati e vengono costantemente monitorati. Secondo le prime valutazioni, il danno è significativo". Poi l'affondo conto Mosca: "La Russia compie attacchi di questo tipo contro le infrastrutture ucraine e le nostre città ogni notte. La Russia continua ad aumentare il suo esercito. La Russia non cambia la sua folle retorica di Stato anti-umano. Ciò significa che Putin non si sta preparando per i negoziati. Si sta preparando a continuare a ingannare il mondo. Ecco perché abbiamo bisogno di una pressione unitaria da parte di tutti coloro che hanno a cuore la vita per fare pressione sull'aggressore. La Russia deve essere ritenuta responsabile di ciò che sta facendo", ha dichiarato il presidente ucraino.

Intanto, si apre oggi in un clima incandescente la Conferenza sulla sicurezza di Monaco, con i riflettori puntati sui rapporti tra Ue e Usa, le spese per la difesa e l'avvio dei negoziati per la pace in Ucraina. A margine della riunione è previsto un bilaterale proprio tra Zelensky e il vicepresidente americano Vance.