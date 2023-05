Ucraina, colpita ferrovia a Kramatorsk. Usa: “Offensiva russa fallita, 100mila soldati morti da dicembre” Aggiornamenti sulla guerra in Ucraina di oggi, 2 maggio 2023: colpita la stazione ferroviaria di Kramatorsk, nella zona di Soledar-Bakhmut, bombe su Sumy e Melitopol. Usa: “Offensiva russa fallita in Donbass, morti 100mila soldati da dicembre”.

A cura di Ida Artiaco

Non si fermano agli attacchi russi sull'Ucraina. Le forze di Mosca hanno colpito la scorsa notta la stazione ferroviaria di Kramatorsk, nella zona di Soledar-Bakhmut, in Donbass, ha riferito il portavoce militare Vadim Astafiev alla Tass.

"Nell'area di Soledar-Bahmut, le truppe missilistiche e di artiglieria del gruppo di battaglia Sud hanno colpito una stazione di scarico ferroviario a Kramatorsk. I lanciarazzi multipli Tornado-S hanno distrutto un carico di munizioni", ha aggiunto. La notizia arriva qualche ora dopo l'annuncio del portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale Usa, John Kirby, secondo cui l'offensiva russa nell'Ucraina orientale "è fallita". La situazione in particolare a Bakhmut, da settimane teatro degli scontri più sanguinosi, "è in stallo", ha precisato.

A Pavlohrad 2 morti e 40 feriti, esplosioni anche a Sumy e Melitopol

È salito anche il bilancio dei bombardamenti che si sono verificati ieri a Pavlohrad, nell'oblast di Dnipro: al momento i morti sono due e i feriti 40, tra cui 5 bambini, in seguito all'attacco missilistico. Lo ha annunciato il presidente Zelensky: "Pavlograd, regione di Dnepropetrovsk. Missili terroristici hanno causato la morte di due persone, ragazzi molto giovani", ha precisato.

Ma sempre le forze hanno preso di mira anche le comunità di Bilopillia, Shalyhyne, Yunakivka e Seredyna-Buda, ha dichiarato ieri l'amministrazione militare dell'oblast di Sumy, che però non ha fornito informazioni su vittime e danni.

Un'esplosione ha scosso questa mattina anche la città di Melitopol occupata dai russi, nell'Ucraina meridionale: lo ha reso noto su Telegram il sindaco in esilio, Ivan Fedorov, come riporta Rbc-Ucraina. "Un'unica esplosione è stata udita alle 6:45 (le 5:45 in Italia) dai residenti dei quartieri settentrionali della città", ha scritto Fedorov aggiungendo che la polizia e un'ambulanza si trovano sul posto.

Mosca accusa: "Bombardato villaggio in zona confine Bryansk"

Le autorità russe dal canto loro hanno accusato le forze ucraine di aver bombardato un villaggio nella regione russa di Bryansk. "In mattinata, le forze armate ucraine hanno bombardato il villaggio di Kurkovichi nel distretto municipale di Starodubsky", ha denunciato il governatore locale, Alexander Bogomaz, precisando che "non ci sono state vittime" ma è "scoppiato un incendio in una delle abitazioni".

Usa: "100mila russi uccisi negli ultimi 4 mesi"

Intanto, sempre la Casa Bianca ha detto che la Russia ha perso 100mila soldati nel conflitto in Ucraina da dicembre, di cui 20mila solo del gruppo di mercenari Wagner, in quella che è diventata una dura guerra di logoramento. La maggior parte sono morti combattendo a Bakhmut.

Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ribadendo che l'offensiva russa nell'Ucraina occidentale è fallita, ha affermato che la stima degli Stati Uniti si basa su dati dell'intelligence americana recentemente declassificati. "La Russia non è stata in grado di impadronirsi di alcun territorio strategicamente significativo", ha concluso.