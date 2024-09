Ucraina, Biden convoca summit di 50 alleati. Zelensky: “Nuovi fondi Usa ci aiuteranno per la vittoria”

video suggerito

Continua il tour negli Stati Uniti del presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo il suo intervento di ieri all'Assemblea delle Nazioni Unite presso il palazzo di vetro a New York. In attesa dell'incontro del leader di Kiev alla Casa Bianca con Joe Biden e Kamala Harris in programma nel pomeriggio, il presidente Usa ha annunciato che convocherà in Germania un vertice di alto livello di 50 Paesi alleati dell'Ucraina il mese prossimo di ottobre.

"Convocherò una riunione a livello di leader del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina in Germania il prossimo mese per coordinare gli sforzi degli oltre 50 Paesi che la sostengono nella sua difesa contro l'aggressione russa", ha affermato il presidente in un comunicato.

Sempre Biden ha anche reso noto che arriverà un incremento dell'assistenza a Kiev, compresi quasi 8 miliardi di dollari in aiuti militari e nuove munizioni a lungo raggio, sottolineando tuttavia che questo nuovo pacchetto di armi non prevede comunque la possibilità di utilizzo sul territorio russo, ma permette agli ucraini di sparare da più lontano. Una precisazione importante soprattutto a seguito delle dichiarazioni del presidente russo Vladimir Putin che ieri aveva minacciato l'uso di armi nucleari nel caso abbia "informazioni attendibili su un lancio massiccio di armi aeree e spaziali che oltrepassino il confine di Stato" russo, inclusi "missili e droni, aerei ipersonici e altri aerei".

La decisione di ulteriori aiuti da parte di Washington è stata accolta con favore dallo stesso Zelensky: "Utilizzeremo questa assistenza nel modo più efficace e trasparente possibile per raggiungere il nostro principale obiettivo comune: un'Ucraina vittoriosa, una pace giusta e duratura e la sicurezza transatlantica", ha detto il presidente ucraino.

Intanto, continuano gli scontri sul campo. Le difese aeree ucraine hanno combattuto oggi per cinque ore un attacco aereo della Russia contro la capitale Kiev. Il servizio di emergenza ucraino ha affermato che il raid ha ferito almeno due persone. Nel Sud, un missile di Mosca ha ucciso una donna di 62 anni nella regione di Odessa, mentre nella città di Zaporizhzhia almeno otto persone sono rimaste ferite nell'attacco notturno, tra cui un quattordicenne.