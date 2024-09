Ucraina, attacco russo su Poltava: almeno 47 morti e 206 feriti, colpiti con missili ospedale e scuola La città di Poltava, situata nell’Ucraina centrale, è stata attaccata da due missili russi che hanno ucciso almeno 47 persone e ne hanno ferite più di 200. L’appello ai partner occidentali: “Servono sistemi di difesa e missili”. Si cercano persone sotto le macerie. Si tratta di uno degli attacchi più mortali dall’inizio della guerra. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'attacco russo a Poltava, in Ucraina (Foto Twitter)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nelle scorse ore la città di Poltava, situata nell'Ucraina centrale, è stata attaccata da due missili balistici russi che hanno ucciso almeno 47 persone e ne hanno ferite 206. La moglie del presidente ucraino Olena Zelenska ha riferito sui social che il bilancio delle vittime è rapidamente aggravato: i feriti da 108 sono diventati 206 e i morti da 41 a 47.

"Questa è una tragedia scioccante per tutta l'Ucraina. Il nemico ha colpito un istituto scolastico e un ospedale. Si sa già di 47 morti e 206 feriti. La Russia ci sta togliendo la cosa più preziosa: la vita. Non lo dimenticheremo mai. Memoria eterna", ha scritto la first lady.

L'attacco è tra quelli con più vittime dall'inizio dell'invasione su vasta scala della Russia nel febbraio 2022. Il presidente ucraino Zelensky aveva affermato nelle scorse ore che, secondo le informazioni preliminari, nella mattinata di oggi, martedì 3 settembre, i due missili hanno colpito una scuola militare e un ospedale vicino.

L'attacco russo in Ucraina più mortale dall'inizio della guerra

"Due missili balistici hanno colpito Poltava finendo su un istituto scolastico militare e sul vicino ospedale. Uno degli edifici dell'Istituto delle Comunicazioni è stato parzialmente distrutto. La gente si è ritrovata sotto le macerie. Più di 180 persone sono rimaste ferite. Sfortunatamente molti sono morti, al momento 41″, ha scritto in un post pubblicato su X Zelensky.

"Questi scarti umani di russi saranno sicuramente puniti per questo attacco", ha scritto ancora nel suo messaggio, in cui ha ripetuto il suo appello ai partner occidentali per più aiuti.

"Servono sistemi di difesa aera e missili in Ucraina e non nei depositi. Gli attacchi a lungo raggio che possono proteggerci dal terrore russo sono necessari ora, non in un secondo momento. Sfortunatamente, ogni giorno di ritardo significa perdita di vite umane", ha aggiunto il presidente.

Le persone non sono riuscite a raggiungere il rifugio antiaereo

L'intervallo di tempo tra l'allarme e l'arrivo dei missili mortali è stato così breve che le persone non sono riuscite a raggiungere il rifugio antiaereo, hanno spiegato i servizi di emergenza.

Mosca non ha commentato l'attacco, ma da un noto blogger militare russo, Vladimir Rogov, è arrivata la notizia che la Russia ha colpito una scuola militare a Poltava.

Il ministro degli Interni ucraino Ihor Klymenko ha dichiarato in una nota che i servizi di emergenza hanno già contenuto un incendio sulla scena e tirato fuori decine di persone dalle macerie.

Klymenko ha aggiunto che l'attacco ha danneggiato diversi edifici nella zona. Le finestre sono state distrutte e le facciate dei palazzi residenziali sono state colpite dalle onde d'urto dell'attacco.

Nella notte un attacco missilistico russo su Zaporizhzhia ha provocato la morte di un bimbo di 8 anni e di una donna di 38. A riferirlo era stato il capo dell’amministrazione militare regionale Ivan Fedorov su Telegram.