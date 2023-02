Ucraina, attacchi su Zaporizhzhia. Gli Usa ai cittadini americani: “Via immediatamente dalla Russia” Mentre continuano gli attacchi in Ucraina, in particolare sulla città di Zaporizhzhia, l’ambasciata Usa ha invitato i cittadini americani a “partire immediatamente dalla Russia”. Zelensky chiede sanzioni globali all’industria nucleare russa.

A cura di Ida Artiaco

Notte di bombardamenti in Ucraina. Attacchi sono stati segnalati in particolare sulla città di Zaporizhzhia, dove si trova una delle centrali nucleari più grandi d'Europa.

"Nelle ultime 24 ore, unità delle forze di difesa dell'Ucraina hanno respinto gli attacchi degli occupanti nelle aree degli insediamenti Hryanikyvka dell'Oblast di Kharkiv; Kreminna e Bilogorivka nell'Oblast di Luhansk; Viymka, Fedorivka, Vasyukivka, Bakhmut, Ivanivske e Klishchiivka nell'oblast di Donetsk e Zaliznychne a Zaporizhzhia", si legge in una nota dello stato maggiore delle forze armate ucraine.

I russi, dunque, continuano ad attaccare, a quasi un anno dall'invasione del Paese. Secondo quanto ha riferito l'agenzia di stampa statale Interfax, il fronte russo si è spostato di 2 km a Ovest in quattro giorni, ma senza dare ulteriori informazioni. È probabile, secondo il quotidiano inglese The Guardian, che si parli del Donetsk.

L'ambasciata Usa esorta i cittadini a lasciare la Russia

Intanto, l'ambasciata americana in Russia ha esortato i cittadini statunitensi a lasciare "immediatamente" il Paese: è quanto si legge in un comunicato della sede diplomatica pubblicato online. I cittadini statunitensi che "risiedono o viaggiano in Russia dovrebbero partire immediatamente", recita la nota, che invita ad "esercitare una maggiore cautela a causa del rischio di detenzioni illegali".

L'Ambasciata invita inoltre cittadini americani a "non recarsi in Russia a causa delle conseguenze imprevedibili dell'invasione immotivata e su larga scala dell'Ucraina da parte delle forze militari russe, del potenziale di molestie e di detenzione di cittadini statunitensi da parte di funzionari di sicurezza del governo russo, dell'applicazione arbitraria della legge locale, dei voli limitati in entrata e in uscita dalla Russia, della limitata capacità dell'Ambasciata di assistere i cittadini statunitensi in Russia e della possibilità di terrorismo".

Infine, sempre l'ambasciata ha precisato che "il diritto di riunione pacifica e la libertà di espressione non sono costantemente tutelati in Russia. I cittadini statunitensi dovrebbero evitare tutte le proteste politiche o sociali e non fotografare il personale di sicurezza durante questi eventi. Le autorità russe hanno arrestato cittadini statunitensi che hanno partecipato a manifestazioni".

Zelensky chiede nuove sanzioni alla Russia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato, invece, in un discorso video che il suo Paese sta facendo del suo meglio per garantire che vengano imposte sanzioni globali all'industria nucleare russa. Ha sottolineato che "il ricatto nucleare della Russia sul mondo deve essere punito", ricordando il sequestro da parte di Mosca della centrale nucleare di Zaporizhzhia nella città di Enerhodar nell'Oblast di Zaporizhia a marzo.

"Non è facile, c'è una certa resistenza", ha detto. Il 5 febbraio, l'Ucraina ha imposto sanzioni contro l'industria nucleare russa prendendo di mira 200 entità russe, incluso il monopolio nucleare statale russo Rosatom, che saranno in vigore per 50 anni.

Ulteriori sanzioni potrebbero essere annunciate il 24 febbraio, giorno del primo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina. "Molti Paesi e diverse istituzioni annunceranno nuove sanzioni contro la Russia il 24 febbraio", ha detto il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba citato dal Kiev Independent. "Alle Nazioni Unite, a Kiev, in molte altre capitali, si terranno diversi eventi per mandare un messaggio molto chiaro al presidente Putin: se tu, Putin, stai giocando il gioco dell'estenuazione e speri che il tempo sia dalla tua parte, ti sbagli di grosso", ha concluso.