Ucraina, annuncio di Zelensky mentre avanza la controffensiva: “Sostituisco il ministro della Difesa” Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di voler sostituire il ministro della Difesa Oleksii Reznikov. Al suo posto Rustem Umerov. E dice di lavorare per ripristinare il normale funzionamento del corridoio del grano.

A cura di Susanna Picone

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato questa sera di voler sostituire il ministro della Difesa. Il posto che apparteneva a Oleksii Reznikov sarà occupato dal capo del Fondo del demanio statale Rustem Umerov. La decisione del leader di Kiev arriva nel mezzo della controffensiva ucraina nelle aree occupate dai russi e ora deve essere ratificata dal Parlamento.

L'annuncio del presidente ucraino Zelensky

"Ho deciso di sostituire il ministro della Difesa ucraino. Oleksii Reznikov ha vissuto più di 550 giorni di guerra su larga scala. Credo che il ministero abbia bisogno di nuovi approcci e di altre forme di interazione sia con i militari che con la società. Rustem Umerov dovrebbe ora dirigere il ministero. La Verkhovna Rada lo conosce bene e Umerov non ha bisogno di ulteriori presentazioni. Mi aspetto che il Parlamento sostenga questo candidato", le parole in serata del presidente Zelensky.

Oleksii Reznikov era stato accusato di essere coinvolto in un caso di corruzione su alcune forniture militari a prezzo gonfiato e già da qualche giorno era dato per dimissionario. Il ministro aveva sempre respinto le accuse, anche se secondo un'inchiesta realizzata da media ucraini, nell'autunno del 2022 il suo ministero aveva firmato un contratto con un'azienda turca per la fornitura di uniformi invernali, il cui prezzo dopo la firma è triplicato.

La controffensiva ucraina avanza a sud

La controffensiva ucraina intanto avanza soprattutto a sud, dove sono molte le conferme che le truppe di Kiev hanno rotto la prima difesa russa nei pressi di Zaporizhzhia e si trovano in direzione delle seconde linee di Mosca. La Russia nel frattempo continua a prendere di mira i porti ucraini: ha rivendicato di aver colpito quello di Reni sul Danubio, nella regione di Odessa.

A incontro Putin-Erdogan focus sul corridoio del grano

Domani è atteso un incontro a Sochi tra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e quello russo Vladimir Putin. Al centro dell'incontro un possibile rilancio del patto che aveva permesso l'esportazione del grano ucraino e che la Russia ha interrotto a metà luglio.

Questa sera Zelensky ha detto che l'Ucraina sta lavorando con i propri partner per ripristinare il normale funzionamento del corridoio del grano. "Stiamo lavorando con i nostri partner in tutto il mondo per ripristinare il normale funzionamento del corridoio dei cereali, che ha garantito e dovrebbe garantire la sicurezza alimentare su scala globale. Ringrazio tutti coloro che ci stanno aiutando", ha detto il presidente ucraino che ha anche ricordato come "quattro navi hanno già attraversato il nostro nuovo corridoio marittimo alternativo ai nostri porti marittimi meridionali".