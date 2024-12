video suggerito

Ucraina, missili e droni russi su Kharkiv e altre città. Zelensky: “Putin attacca a Natale, disumano” Notte di Natale sotto missili e droni per l’Ucraina: tra le città più colpite c’è Kharkiv, ma anche Dnipro. Il ministero dell’energia ucraino ha fatto sapere che gli attacchi sono diretti al settore energetico. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Missile balistico colpisce palazzo a Kryvyi Rih.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Notte di Natale sotto missili e droni russi per molte città ucraine, a partire da Kharkiv, la seconda più grande del Paese. Il sindaco Igor Terekhov ha pubblicato una allerta su Telegram: "In città si sono verificate una serie di esplosioni e ci sono ancora lanci di missili balistici verso la città. Restate in luoghi sicuri".

Al momento si parla di tre feriti dopo il "massiccio attacco" con missili balistici verificatosi nelle scorse ore: due persone sarebbero state colpite nel distretto di Saltiv e un'altra persona colpita nella zona di Saltivskyi. I raid hanno provocato anche incendi e danni alle infrastrutture civili, hanno riferito le autorità locali.

Ma esplosioni si sono verificate anche a Dnipro e Kremenchuk. L'Aeronautica ha riferito che bombardieri strategici russi Tu-95 sono decollati nella notte, annunciando successivamente che un certo numero di missili da crociera Kalibr era stato lanciato dal Mar Nero.

"Nella notte di Natale la Russia ha lanciato contro l'Ucraina oltre 70 missili, compresi quelli balistici, e più di un centinaio di droni d'attacco. Gli obiettivi sono le nostre infrastrutture energetiche. Continuano a lottare per un blackout dell'Ucraina", ha scritto il presidente Volodymyr Zelensky su X aggiungendo che "secondo i rapporti preliminari, i nostri difensori sono riusciti ad abbattere più di 50 missili e un numero significativo di droni. Al momento ci sono interruzioni di corrente in diverse regioni. Gli ingegneri stanno lavorando per ripristinare l'alimentazione elettrica il prima possibile", ha precisato. Infine: "Oggi, Putin ha deliberatamente scelto il Natale per un attacco. Cosa potrebbe essere più disumano?".

Il ministero dell’energia ucraino ha confermato che gli attacchi compiuti dai russi con missili balistici e droni nella notte di Natale sono diretti al settore energetico. La compagnia elettrica nazionale Ukrenergo ha annunciato restrizioni di fornitura a causa del massiccio attacco missilistico.

Ieri un missile balistico aveva colpito un edificio residenziale nella città ucraina centrale di Kryvyi Rih, uccidendo una persona e ferendone 15, di cui quattro gravemente, hanno riferito le autorità locali. I funzionari ucraini hanno denunciato l'attacco alla città, città natale del presidente Volodymyr Zelensky. "I mostri hanno colpito direttamente un edificio residenziale di quattro piani con 32 appartamenti", ha scritto su Telegram Oleksandr Vilkul, capo dell'amministrazione militare della città.