Ucciso e sepolto in un orto abbandonato dai compagni di classe: arrestati tre 13enni Wang, ragazzino di 13 anni residente a Handan, in Cina, è stato ucciso e sepolto in un orto abbandonato da tre compagni di classe. I tre adolescenti sono stati arrestati, ma sono ancora in corso le indagini sul movente. L'adolescente ucciso era scomparso il 10 marzo ed era stato vittima di bullismo secondo quanto raccontato dal padre.

A cura di Gabriella Mazzeo

Il tredicenne scomparso (immagine dal TikTok cinese Douyin)

Tre adolescenti sono stati arrestati ad Handan, nel nord della Cina, per l'omicidio di un compagno di classe, il 13enne Wang. La sua morte ha scatenato un furioso dibattito sulla criminalità minorile. Le autorità hanno trovato i suoi resti sepolti in un orto abbandonato dopo la denuncia per scomparsa fatta dai genitori dell'adolescente. Stando a quanto reso noto, il 13enne è stato vittima di bullismo nella scuola che frequentava. A raccontare le violenze sul ragazzino sarebbe stato il padre, il primo ad aver denunciato la scomparsa del 13enne.

La polizia sta indagando sul caso con l'ipotesi di omicidio volontario. Tutti e tre i giovani detenuti hanno meno di 14 anni. Secondo la legge cinese, gli adolescenti che hanno compiuto 12 anni possono essere perseguiti penalmente solo se consentito dalla Procura Suprema del Popolo. La vittima, così come i compagni accusati di omicidio, viveva con i nonni nelle campagne del Paese mentre i genitori lavorano nelle città cinesi. In gergo sono definiti "bambini abbandonati", anche se i genitori mantengono su di loro la patria potestà.

Il caso ha scatenato un'ondata di indignazione sui social, con migliaia di post su Weibo e Douyin, rispettivamente il Facebook e il Tiktok cinesi. "L'intero Paese sta osservando questo caso e il lavoro della polizia. Speriamo che le autorità diano alla famiglia della vittima una risposta" ha scritto un utente in risposta al padre del ragazzino ucciso, che ha pubblicato un post da 50.000 likes.

Il 13enne scomparso Wang, l'annuncio postato sul TikTok cinese dal padre

Stando a quanto reso noto, Wang è scomparso nel pomeriggio del 10 marzo, così come confermato dal papà su Douyin. Il governo locale ha affermato che il ragazzo potrebbe essere stato ucciso lo stesso giorno della scomparsa. "Mio figlio era ancora vivo intorno alle 15 del 10 marzo – ha ribadito il padre -. Dalle 16.10 in poi, il suo cellulare è rimasto spento e il suo denaro è stato trasferito su un altro conto". Circa 191 yuan (17 dollari), stando a quanto emerso dalle indagini, trasferiti dal conto del 13enne a quello di uno dei suoi tre compagni di classe.

L'adolescente era vittima di bullismo da parte dei tre coetanei ora accusati di omicidio. I tre, interrogati dalle autorità, hanno condotto la polizia al corpo dell'adolescente, pur avendo inizialmente negato qualsiasi accusa e di sapere dove fosse sepolto. La polizia sta ancora indagando sul movente che avrebbe spinto i tre ragazzini a uccidere il compagno di classe, secondo quanto riporta la BBC.