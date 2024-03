Uccise il figlio dopo due giorni di torture e riti satanici: condannata madre colombiana Una donna colombiana è stata condannata per aver ucciso il figlio di sei anni al termine di un rito satanico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

Sandra Patricia Caro, madre di Maximiliano Tabares, e Fabián Andrés Carmona, suo patrigno, sono stati condannati per l'omicidio del bimbo, di appena sei anni, commesso nel corso di un rito satanico nel settembre 2022 nella città di Remedios, in Colombia. Nei prossimi giorni un giudice definirà l'ammontare della pena che entrambi dovranno scontare in carcere per i reati di omicidio, tortura e sparizione forzata.

I fatti risalgono al settembre di due anni fa. Sandra Patricia Caro andò dalla polizia per denunciare la scomparsa di suo figlio Maximiliano, sostenendo che l'aveva mandato a fare la spesa in un negozio vicino ma che non era più tornato a casa. Dopo 12 giorni di incessanti ricerche gli investigatori avevano individuato alcune incongruenze nel racconto della donna, e avevano quindi deciso di approfondire la sua posizione. Un mese dopo Sandra Patricia Caro, il suo compagno Fabián Andrés Carmona e altre tre persone sono stati arrestati con l'accusa di aver ucciso Maximiliano e di aver fatto parte di una setta satanica.

Le indagini condotte la polizia hanno chiarito che il bambino non era mai stato mandato in un negozio a fare la spesa, ma che era stato invece trasportato in moto dalla madre e dal patrigno in una zona rurale di Remedios: qui, Maximiliano era stato torturato per due giorni consecutivi da un gruppo di persone che si faceva chiamare Los Carneros, nel contesto di un rituale per individuare un presunto tesoro. Poco più di un mese dopo il corpo del bimbo è stato riesumato dal luogo in cui era stato sepolto.

Lo scorso 15 dicembre la Procura ha confermato che la causa della morte di Maximiliano Tabares sarebbe stata un colpo di bastone alla testa. Il piccolo, tuttavia, era pieno di lividi ed era stato brutalmente torturato dalla madre, dal patrigni e dalla nonna, tutti convinti che fosse posseduto dal demonio.