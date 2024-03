Uccisa a bastonate dal marito in Brasile, appello della mamma di Antonella: “Riportatela in Italia” L’appello della famiglia di Antonella De Rosa, la 43enne originaria di Foggia uccisa a bastonate dal marito e sepolta nel giardino dove vivevano in Brasile: “Riportatela in Italia”. La risposta della console generale: “Voremmo prenderci cura di tutto noi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Da sinistra, Antonella De Rosa (43 anni)

"Riportate il corpo di mia figlia in Italia". È questo l'appello rivolto alle autorità da Pina, la mamma di Antonella De Rosa, la 43enne originaria di Foggia uccisa a bastonate dal marito e sepolta nel giardino dell'abitazione dove i due vivevano da 14 anni a Araquari, nello stato di Santa Caterina, in Brasile.

Le sue parole, come riferisce il TgR Toscana, sono arrivate direttamente alla console generale d'Italia in Brasile che ha promesso alla famiglia della donna: "Voremmo prenderci cura di tutto noi".

Il fatto che il delitto sia stato classificato come femminicidio – ha aggiunto la console – permette di farsi carico delle spese di cremazione e di rientro delle ceneri della vittima. I tempi tuttavia non saranno brevi. Da fonti giudiziarie si apprende che la salma della donna resterà ancora a disposizione per l'autopsia almeno per altre 3 settimane.

Adriano Santos, l'uomo che si è consegnato alle autorità ed è in arresto dal 5 marzo scorso, ha confessato l'omicidio e l'occultamento del cadavere ma ha spiegato di aver agito per legittima difesa. Gli accertamenti serviranno per capire se la sua versione sia attendibile.

La donna sarebbe stata uccisa a bastonate e sepolta in giardino intorno al 26 febbraio, pare al culmine di un violento litigio, ma l'uomo avrebbe raccontato tutto agli inquirenti solo dieci giorni dopo. La morte di Antonella, che lavorava presso una residenza per anziani, ha scosso non soltanto la provincia di Foggia, ma anche la comunità di Montecatini Terme, in Toscana, dove la famiglia si era trasferita in seguito al decesso del padre. Antonella e Adriano si erano conosciuti a Milano 13 anni fa e dopo qualche mese hanno deciso di andare a vivere in Brasile.