Uccisa a bastonate e sepolta in giardino dall'ex marito: Antonella De Rosa aveva 43 anni Il 7 marzo l'ex marito della 43enne Antonella De Rosa ha confessato di averla uccisa a bastonate il 26 febbraio e di averla poi seppellita nel giardino della loro casa di Araquari, in Brasile. Qui la donna, nata a Foggia, si era trasferita circa 10 anni fa. I rapporti tra i due erano tesi da tempo: lei aveva chiesto e ottenuto un divieto di allontanamento.

A cura di Eleonora Panseri

Da sinistra, Antonella De Rosa (43 anni)

Antonella De Rosa aveva 43 anni ed era originaria della provincia di Foggia, anche se per molto tempo aveva vissuto in Toscana con la famiglia dopo la morte del padre. Il suo corpo è stato ritrovato sepolto nel giardino della sua casa di Araquari, comune dello stato brasiliano di Santa Caterina, dove aveva vissuto per circa dieci anni con l'ex marito.

L'uomo, come si è appreso solamente nei giorni scorsi, avrebbe ucciso l'ex compagna il 26 febbraio scorso, colpendola con un bastone, e l'avrebbe poi sepolta nel giardino. La confessione del terribile femminicidio è arrivata diversi giorni dopo, giovedì 7 marzo.

In Brasile la 43enne lavorava come operatrice in una residenza socio sanitaria per anziani. Nella confessione fatta alla polizia brasiliana l'ex marito di Antonella avrebbe raccontato di aver ucciso l'ex moglie al culmine di una delle loro frequenti liti: la donna lo avrebbe aggredito e lui ha detto di essersi semplicemente difeso.

Una versione che, al momento, non ha tuttavia trovato riscontri. Dopo aver ucciso la donna, l'uomo avrebbe quindi trascorso diverse ore in casa accanto al suo corpo senza vita, poi avrebbe deciso di seppellirlo nel giardino della casa dove è stato ritrovato dalla polizia.

La notizia della morte di Antonella ha scosso la comunità di Montecatini Terme, dove vivono la madre e la sorella della donna. L'uomo aveva dato già in passato segnali di pericolosità, tanto che l'ex compagna aveva chiesto e ottenuto dalle autorità brasiliane un divieto di avvicinamento, come si legge su Foggia Today.

A lanciare l'allarme sembra siano stati i vicini di casa della vittima che, insospettiti dal rapporto tumultuoso tra i due ex coniugi e dal fatto che non vedevano la 43enne da parecchi giorni, hanno allertato le forze dell'ordine che sono riuscite a ottenere la confessione dell'ex compagno.